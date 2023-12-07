В Краснодаре ученикам-одиночкам предлагают объединиться в онлайн-классе для подготовки к ЕГЭ

По данным Рособрнадзора, в 2023 году заявления на участие в ЕГЭ подали более 700 тыс. человек. Однако не все будущие выпускники готовятся к экзаменам с одноклассниками. В некоторых школах в классе обучается один ученик. Например, в 2019 году Юга.ру писали про единственного первоклассника хуторской школы Усть-Лабинска, который дал первый звонок.

Для таких учеников решили создать онлайн-Digital-класс «11 МЫ», в котором соберутся учащиеся из разных школ России. Об этом сообщает пресс-служба платформы «Вебиум».

«Мы проанализировали, как много ребят заканчивают школу одни в классе и решили запустить проект «11 МЫ». В этом классе ученики-одиночки смогут бесплатно готовиться к экзаменам под руководством наставников и преподавателей и проходить пробные версии экзаменов. У нас есть телеграмм-бот, где они найдут напарника для совместной подготовки», — поделилась инициатор проекта «11 МЫ» Роксана Боровик.

Обучение пройдет на онлайн-платформе «Вебиум». Там учащиеся смогут подготовиться к ЕГЭ по любому школьному предмету. Для каждого ученика разрабатывается индивидуальная программа. При регистрации на платформе школьнику необходимо указать, в какой вуз он желает поступить и сколько баллов требуется набрать.



Для участия можно оставить заявку на сайте.



Как сообщали ранее Юга.ру, 23,5 тыс. кубанских школьников напишут итоговое сочинение.