В Сочи полностью восстановили разрушенную после шторма железную дорогу

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

РЖД полностью восстановили движение поездов в Лазаревском районе Сочи

Предыстория: 26 ноября в Лазаревском районе Сочи ураган повалил деревья на железную дорогу. На разрушенном участке повредились ЛЭП, а движение поездов приостановили. 

27 ноября специалисты восстановили движение по одному пути. 28 ноября удалось наладить график задержанных поездов, а 1 декабря восстановили 115 метров поврежденных ЖД путей.

Разрушительная красота:

Пресс-служба СКЖД сообщила редакции Юга.ру, что железнодорожники полностью устранили последствия шторма на Черноморском побережье и восстановили движение поездов. Вечером 6 декабря по отремонтированному участку проследовала «Ласточка» по маршруту Туапсе — Имеретинский Курорт. Сейчас поезда следуют согласно расписанию.

В ходе берегоукрепительных работ специалисты разместили более 300 волнорезов. В основание выгрузили более 200 вагонов бутового камня и 100 — щебня.

Как писали ранее Юга.ру, власти Сочи планируют отреставрировать Морской вокзал.

Железная дорога Поезда Ремонт дорог РЖД Сочи Транспорт Черное море

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