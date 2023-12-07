В Сочи полностью восстановили разрушенную после шторма железную дорогу

Предыстория: 26 ноября в Лазаревском районе Сочи ураган повалил деревья на железную дорогу. На разрушенном участке повредились ЛЭП, а движение поездов приостановили. 27 ноября специалисты восстановили движение по одному пути. 28 ноября удалось наладить график задержанных поездов, а 1 декабря восстановили 115 метров поврежденных ЖД путей.

Пресс-служба СКЖД сообщила редакции Юга.ру, что железнодорожники полностью устранили последствия шторма на Черноморском побережье и восстановили движение поездов. Вечером 6 декабря по отремонтированному участку проследовала «Ласточка» по маршруту Туапсе — Имеретинский Курорт. Сейчас поезда следуют согласно расписанию.



В ходе берегоукрепительных работ специалисты разместили более 300 волнорезов. В основание выгрузили более 200 вагонов бутового камня и 100 — щебня.

Как писали ранее Юга.ру, власти Сочи планируют отреставрировать Морской вокзал.