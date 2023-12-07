Отели Краснодарского края стали чаще подключать цифровые сервисы

Наиболее заметный рост в сторону цифровизации произошел в туристической отрасли региона. Гостиницы, пансионаты и другие компании из индустрии гостеприимства стали в два раза чаще, чем годом ранее, подключать для своей работы цифровые сервисы.

Предприятия сферы туризма из Краснодарского края стали все чаще использовать сервисы для повышения комфорта гостей, контроля за персоналом и безопасностью отдыхающих. Активнее всего оцифровывали свою работу здравницы Сочи, частные гостиницы в Анапе и Геленджике. На треть выросли запросы на автоматизацию процессов, организацию колл-центров от досуговых центров и баз отдыха рядом с Азовским морем.

«В этом году Краснодарский край побил свой собственный рекорд по турпотоку на курорты региона. Внутренний туризм — один из ключевых трендов развития экономики Кубани, и совершенно очевидно, что отрасль продолжит расти. В первую очередь, улучшать качество услуг для формирования максимально комфортной и безопасной территории отдыха, способной принять десятки миллионов гостей ежегодно. Современные технологии призваны помочь в формировании нового уровня индустрии гостеприимства, и мы рады предлагать свою экспертизу одному из главных курортов страны», — отметил директор МТС в Краснодарском крае Сергей Ласкавый.

Основные тренды в цифровизации кубанского бизнеса в 2023 году

Топ отраслей кубанского крупного бизнеса, которые больше всего подключали цифровые услуги в этом году, выглядит так:

производство;

сельское хозяйство;

топливно-энергетический комплекс.

Сельское хозяйство впервые попало в первые строчки рейтингов, потому что все чаще подключает услуги мониторинга транспорта в растениеводстве и видеонаблюдение в животноводстве.

В среднем и малом бизнесе активнее всего цифровизуются торговля, ритейл и гостинично-ресторанный бизнес. В этом сегменте предпринимательства практически все компании подключают виртуальную АТС с номером «8-800». Также за последний год в три раза выросли сервисы по удаленной проверке соискателей. Микропредприятия и небольшие компании не могут позволить себе содержать службу безопасности, поэтому подключают услуги, позволяющие быстро и эффективно оценить потенциального кандидата на благонадежность.