Курорт «Роза Хутор» открывает горнолыжные трассы для катания

8 декабря на курорте «Роза Хутор» официально стартует горнолыжный сезон

В первую очередь райдеры смогут протестировать трассы Северного склона с отметки 2320 метров (Роза Пик) до 1600 метров над уровнем моря. Для катания планируют открыть трассы «Тритон», «Каскад», «Аибга», «Вираж», «Змейка», «Бумеранг». В зимнем режиме заработают канатные дороги «Олимпия», «Заповедный лес», «Кавказский экспресс», «Стрела», «Сказка», «Кабан», «Квартет».

В честь старта горнолыжного сезона 8 декабря «Роза Хутор» устроит праздник для гостей. День начнется с первого торжественного спуска с отметки Роза Пик вместе с маскотами — персонажами-талисманами курорта. Праздничную атмосферу поддержат диджей-сеты на высоте 2320 метров над уровнем моря. С 13:00 до 14:00 все желающие смогут познакомиться с тонкостями подготовки и правильного выбора горнолыжного инвентаря на экскурсии от сотрудников проката и ски-сервиса в здании «Мзымта двор» (Роза Долина).

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Всего на курорте заработают 9 пунктов проката, где можно взять в аренду все необходимое для катания на горных лыжах и сноуборде для любого уровня: от новичка до профессионала. В наличии более 4 тыс. комплектов от самых известных мировых брендов: Burton, Jones, Head, Fisher, K2, Rossignol, Lange, Atomic, Salomon, Nidecker. При этом гости любого пункта проката могут протестировать разные модели, обменять оборудование в течении дня (и всего периода катания) в рамках одной категории, сменить лыжи на сноуборд и наоборот.

Сотрудники проката помогут быстро подобрать модель и размер снаряжения в зависимости от уровня катания гостя, учтут его индивидуальные пожелания и особенности (рост и размер). Помимо основного оборудования в прокате есть дополнительная экипировка: одежда, палки, маски, перчатки, защита. Снаряжение проходит ежедневную проверку и обслуживание в ски-сервисах «Роза Хутор», а ботинки и одежда — сушку и дезинфекцию. Клиенты проката могут воспользоваться любыми услугами в ски-сервиса, например, нанесением парафина или заточкой кантов, в течении всего периода катания.

Для удобства в трех самых крупных прокатах — в зданиях «Мзымта Двор» и «Роза Приют» — установили систему электронной очереди на подбор оборудования. В течение сезона на «Роза Хутор» будут действовать спецредложения, включая скидку 50% на детское снаряжение и оборудование для вечернего катания. Еще одно преимущество проката — возможность взять оборудование вечером, заплатив только за дневное катание. Это позволит не только сэкономить на снаряжении для ночного катания, но и оказаться утром на трассах одним из первых.

В зимнем сезоне 2023/24 курорт вновь предложит отдыхающим самую большую зону катания в России — 105 километров трасс, которые обслуживают 32 современных подъемника. Для любителей горных лыж и сноуборда подготовят 52 трассы всех уровней сложности, два сноупарка и учебные склоны, а также расширят некоторые участки трасс на северном склоне хребта Аибга. Удобнее для катания станут трассы «Змейка», «Тритон» и «Горизонт» (ниже «Stash-парка»).

В январе, впервые в постолимпийский период, на курорте хотят запустить гондольный подъемник «Тироль». Он ведет из Роза Долины на отметку 780 метров над уровнем моря и соединяет курорт «Роза Хутор» с ГК «Альпика-сервис». Благодаря этому обладатели единого ски-пасса или ски-пассов «Роза Хутор» и ГК «Альпика-сервис» кататься по трассам сразу двух курортов.