РГО отправит школьников из Краснодара на круизном лайнере в Турцию

В декабре команда победителей Всероссийского конкурса «Самое синее в мире...» отправится в морской круиз из Сочи до Стамбула. В путешествие на лайнере «Astoria Grande» вместе со своим наставником поедут школьники из «Малой академии» Краснодара. Об этом сообщает пресс-служба Русского географического общества.

В конкурсе участвовали более 2 тыс. школьников. Главный приз — круиз на лайнере в Турцию — завоевала команда «Геоландия» «Малой академии». Это активисты молодежного клуба РГО «Академический». Они принимают участие в олимпиадах, экспедициях и профильных сменах «Мир открытий».



«Этот всероссийский интеллектуальный конкурс привлекает внимание ребят к Черному морю, его экосистеме, природному и историческому наследию, а также позволяет разработать свои проекты по развитию туризма и решению насущных экологических проблем. Важно, что ребята собственным талантом и упорством заработали себе в конкурсе РГО путешествие по Черному морю на современном круизном лайнере и вживую познакомятся с такими значимыми городами, как Сочи и Стамбул», — поделился председатель краснодарского отделения РГО Иван Чайка.

Напомним, что первый двухнедельный круиз из Сочи на юг Турции стартует 12 октября 2024 года.



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