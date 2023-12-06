В Краснодарском крае 23,5 тыс. школьников напишут итоговое сочинение

В Министерстве образования Кубани рассказали об итоговом сочинении по русскому языку

Министр образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Елена Воробьева рассказала подробности об итоговом сочинении школьников в 2023 году. Его напишут 6 декабря.

Как пояснила Воробьева, сочинение напишут 23,5 тыс. школьников. Чтобы получить доступ к дальнейшим экзаменам, одиннадцатиклассники должны получить зачет по итогам сочинения. Для тех, кто не сдаст, предусмотрены дни пересдачи — 7 февраля и 10 апреля. Также в эти дни сочинение напишут те, кто не явился 6 декабря по уважительной причине.

Школьникам предложат на выбор шесть тем. Как пишет министр, «сочинения будут о роли семьи и общества, о духовно-нравственных ориентирах в жизни человека, о природе и культуре».

В качестве аргументов авторы должны использовать примеры из литературных произведений, этот критерий будет главным при проверке работ. Результаты школьники узнают не позднее 18 декабря.