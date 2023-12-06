Краснодарцы могут пройти стажировку для копирайтеров и дизайнеров

Уровень подготовки не так важен, как желание учиться новому. Единственное требование для копирайтеров — умение придумывать идеи. Стажеров научат искать озарения и превращать их в креативные решения, дадут возможность поработать с реальными задачами для крупных брендов.

Чтобы попасть на стажировку, нужно скачать тестовое задание и отправить его до 10 января 2024 года. Ответ с решением придет с 10 по 25 января. Сама стажировка будет с 1 февраля до 30 апреля.

Агентство Ruport работает с федеральными брендами и крупнейшими девелоперами страны. Среди наград, полученных его креаторами, — Cannes Lions, ADC Europe, Eurobest Festival of Creativity, фестиваль рекламы Red Apple.

Как писали Юга.ру, сочинские предприниматели могут пройти бизнес-курс и получить 1 млн рублей на развитие своего бизнеса.