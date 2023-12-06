В центре Краснодара 6 и 7 декабря перекроют проезд на двух участках дороги

В Краснодаре на протяжении двух дней будут перекрывать участки дорог на улице им. Орджоникидзе

В Краснодаре два дня будут отмечать 10-летие образования Кубанской митрополии. Из-за проведения мероприятий в центре города перекроют улицу им. Орджоникидзе: от улицы им. Митрофана Седина до Красноармейской с 06:00 до 20:00 6 декабря ;

от улицы им. Митрофана Седина до Красной с 06:00 до 20:00 часов 7 декабря.

С 20:00 5 декабря участки начнут освобождать от припаркованных машин. Для участников и гостей мероприятия с 06:00 до 20:00 часов 6 декабря и с 06:00 до 20:00 7 декабря будет работать парковка.