В центре Краснодара 6 и 7 декабря перекроют проезд на двух участках дороги

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре на протяжении двух дней будут перекрывать участки дорог на улице им. Орджоникидзе

В Краснодаре два дня будут отмечать 10-летие образования Кубанской митрополии. Из-за проведения мероприятий в центре города перекроют улицу им. Орджоникидзе:

  • от улицы им. Митрофана Седина до Красноармейской с 06:00 до 20:00 6 декабря ;
  • от улицы им. Митрофана Седина до Красной с 06:00 до 20:00 часов 7 декабря.

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С 20:00 5 декабря участки начнут освобождать от припаркованных машин. Для участников и гостей мероприятия с 06:00 до 20:00 часов 6 декабря и с 06:00 до 20:00 7 декабря будет работать парковка.

Напомним, с улиц Сочи стали убирать незаконно установленные электросамокаты.

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