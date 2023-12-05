С улиц Сочи убирают незаконно установленные электросамокаты

В Сочи начали проводить рейды и убирать с улиц незаконно размещенные электросамокаты

Большую часть мобильного электротранспорта изъяли 4 декабря — 112 единиц (улицы Горького 56/1, Новоселов 5/2А, Московская 22, Чайковского 41а, Гагарина 72, Донская 60, Соколова 1, Театральная 2 и Цветной бульвар 34). Ещё 60 электросамокатов правоохранители забрали в течение прошедшей недели. Об этом сообщает Муниципальный центр управления администрации города.

Рейды проводят из-за участившихся случев аварий при участии мобильного транспорта.

Как писали Юга.ру, в России появился ГОСТ, ограничивающий скорость движения на электросамокатах, моноколёсах и гироскутерах до 25 км/ч.