Молодые предприниматели Сочи могут получить 1 млн рублей на развитие бизнеса

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото freepik, ru.freepik.com
    © Фото freepik, ru.freepik.com

Сочинские предприниматели могут пройти бизнес-курс и получить 1 млн рублей на развитие своего бизнеса

Федеральное агентство «Росмолодежь»запустило в Сочи «Клуб молодых предпринимателей». Туда могут вступить горожане от 18 до 35, нацеленные на развитие бизнеса.

Для участников клуба подготовили образовательную программу. Наставники расскажут молодым предпринимателям, как построить бизнес в востребованных нишах, и проведут тренинги. 

За семь месяцев участники под руководством бизнес-тренеров сформируют проектную программу, построят бизнес-модель, наработают навыки в продажах и узнают о мерах господдержки. В конце курса предприниматели поборются за 1 млн рублей.

Подать заявку на участие в клубе можно до 27 октября. Для этого нужно перейти по ссылке и заполнить небольшую анкету. 

Ранее Юга.ру писали, что российский Forbes назвал Краснодар лучшим городом для бизнеса в России в 2023 году. Сочи занял 12 место в рейтинге. 

Бизнес-сообщество Сочи

Новости

В Краснодаре открылась выставка «Из жизни одного зеркала»
В Краснодарском крае наблюдается дефицит водителей — аналитики
Жители Краснодарского края смогут увидеть кровавое затмение
Банк России повысил ключевую ставку до 15%. Спросили мнение эксперта
В Новороссийске неизвестные напали на адвоката
В Краснодаре пройдет лекция о природе привязанности

Лента новостей

Как росли цены с 2016 по 2023 год
25 октября, 14:26
Как росли цены с 2016 по 2023 год
Сравнили чеки из «Магнита»
Экскурсия по кладбищу, велозаезд, русская вечеринка
25 октября, 19:36
Экскурсия по кладбищу, велозаезд, русская вечеринка
И еще 8 идей, как отметить Хэллоуин в Краснодаре
Говорящая щука, кошки-мышки, императрицы
Вчера, 14:15
Говорящая щука, кошки-мышки, императрицы
Рассказываем, что посмотреть в кино с 26 октября

Реклама на сайте