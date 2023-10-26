Молодые предприниматели Сочи могут получить 1 млн рублей на развитие бизнеса

Сочинские предприниматели могут пройти бизнес-курс и получить 1 млн рублей на развитие своего бизнеса

Федеральное агентство «Росмолодежь»запустило в Сочи «Клуб молодых предпринимателей». Туда могут вступить горожане от 18 до 35, нацеленные на развитие бизнеса.

Для участников клуба подготовили образовательную программу. Наставники расскажут молодым предпринимателям, как построить бизнес в востребованных нишах, и проведут тренинги.

За семь месяцев участники под руководством бизнес-тренеров сформируют проектную программу, построят бизнес-модель, наработают навыки в продажах и узнают о мерах господдержки. В конце курса предприниматели поборются за 1 млн рублей.

Подать заявку на участие в клубе можно до 27 октября. Для этого нужно перейти по ссылке и заполнить небольшую анкету.

Ранее Юга.ру писали, что российский Forbes назвал Краснодар лучшим городом для бизнеса в России в 2023 году. Сочи занял 12 место в рейтинге.