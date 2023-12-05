Немецкий архитектор показал проект термального курорта в Краснодаре

Он будет состоять из двух частей — открытой и закрытой с парными, хамамом, саунами разных видов. Площадь всесезонного бассейна составит 2 тыс. кв. метров. Также у локации будут свои ресторан, кафе, СПА и грязелечебница. Гости города смогут остановиться здесь на несколько дней в гостинице. Реализацию проекта взял на себя немецкий архитектор Виктор Хельфер.

«Проект отличается тем, что это будет целый комплекс, местный курорт, на который можно приехать и остановиться в гостинице. Здесь нам удалось вписать в здание водопад, мы используем плоскость крыши в качестве места для загара, делаем «архипелаг» и многие другие интересные вещи», — рассказал Хельфер.