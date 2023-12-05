Немецкий архитектор показал проект термального курорта в Краснодаре

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото из телеграм-канала «Городские термы»
    © Скриншот фото из телеграм-канала «Городские термы»

Стройку термального курорта в Краснодаре планируют начать в 2024 году в районе Западного Обхода

Он будет состоять из двух частей — открытой и закрытой с парными, хамамом, саунами разных видов. Площадь всесезонного бассейна составит 2 тыс. кв. метров. Также у локации будут свои ресторан, кафе, СПА и грязелечебница. Гости города смогут остановиться здесь на несколько дней в гостинице. Реализацию проекта взял на себя немецкий архитектор Виктор Хельфер.

«Проект отличается тем, что это будет целый комплекс, местный курорт, на который можно приехать и остановиться в гостинице. Здесь нам удалось вписать в здание водопад, мы используем плоскость крыши в качестве места для загара, делаем «архипелаг» и многие другие интересные вещи», — рассказал Хельфер.

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Строительство термального курорта в районе Западного Обхода Краснодаре стартует в начале 2024 года. Стоимость проекта составит 3,5 млрд рублей. Девелопер обещает, что он станет крупнейшим курортом такого типа в России и даже Европе.

Впрочем, есть мнение, что проект «Городские термы», управляемый Юрием Бычковым, скорее нацелен на добычу денег инвесторов, а ответственного за проекты архитектора Хельфера вовсе не существует. Расследование об этом публиковал сайт «Версия» 27 июня 2022 года. 

Как писали Юга.ру, курорт «Новая Анапа» хотят построить между Черным морем и Кизилташским лиманом. Этот туристический кластер — проект федерального значения. Власти уже выбрали проект для реализации.

Инфраструктура Краснодар

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