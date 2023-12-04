В Краснодаре началась акция «Ёлка желаний». Каждый может сделать подарок ребенку

В магазинах «Пятёрочка» установлены ёлки, на которых висят открытки-письма Деду Морозу с желаниями детей. Можно выбрать любое письмо, купить то, о чем мечтает ребенок, и передать подарок вместе с открыткой сотрудникам этого или другого магазина, участвующего в акции.

Каждый желающий может исполнить мечту одного из 2600 детей с особенностями здоровья или из семей в трудной жизненной ситуации. Первая «Ёлка желаний» прошла в 2019 году в «Пятёрочках» Екатеринбурга, а в 2023-м акция распространилась на 440 магазинов в 25 городах, в числе которых Краснодар и Ростов-на-Дону.

В 2022 году в Краснодаре было 19 магазинов, участвующих в акции , а в 2023-м их уже 45.

Полученные подарки волонтеры банка еды «Русь» заберут из магазинов и организуют новогоднее мероприятие для детей в отделениях фонда. Дед Мороз и Снегурочка вручат подарки ребятам.

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«Дарить детям искренние эмоции, веру в чудеса и исполнение желаний под Новый год — большая радость и одновременно ответственность для нас. Мы рады, что четвертый год подряд проводим проект «Ёлка желаний», который вызывает большой отклик у посетителей наших магазинов. Верим, что и в этот раз вместе с гостями «Пятёрочки» мы сможем воплотить в жизнь все заветные мечты ребят», — поделилась руководитель по устойчивому развитию торговой сети «Пятёрочка» Алина Юхневич.

«Подобные акции помогают не только оказать дополнительную поддержку нуждающимся семьям в кризисной ситуации, но и действительно меняют жизнь людей к лучшему. Даже небольшой продуктовый набор позволяет направить часть семейного бюджета на другие нужды, например, записать ребенка в кружок или подарить ему подарок, сотворив маленькое предновогоднее чудо», — рассказала Юлиа Назарова, общественный деятель, сооснователь и президент банка еды «Русь».

Акция действует до 20 декабря и проходит в магазинах «Пятёрочка» в Санкт-Петербурге, Архангельске, Пскове, Владимире, Рязани, Туле, Челябинске, Екатеринбурге, Ижевске, Перми, Нижнем Новгороде, Казани, Уфе, Воронеже, Ельце, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Липецке, Самаре, Таганроге, Новосибирске, Омске, Барнауле, Тюмени и Кемерово.

Если вы хотите исполнить желание ребенка, но не можете купить и передать подарок лично, сделать это можно на сайте foodbankrus.ru/donate-elka, выбрав конкретный предмет или сделав денежное пожертвование.