В Краснодаре началась акция «Ёлка желаний». Каждый может сделать подарок ребенку
Торговая сеть «Пятёрочка» совместно с банком еды «Русь» запустила предновогодний благотворительный проект «Ёлка желаний».
Каждый желающий может исполнить мечту одного из 2600 детей с особенностями здоровья или из семей в трудной жизненной ситуации. Первая «Ёлка желаний» прошла в 2019 году в «Пятёрочках» Екатеринбурга, а в 2023-м акция распространилась на 440 магазинов в 25 городах, в числе которых Краснодар и Ростов-на-Дону.
В магазинах «Пятёрочка» установлены ёлки, на которых висят открытки-письма Деду Морозу с желаниями детей. Можно выбрать любое письмо, купить то, о чем мечтает ребенок, и передать подарок вместе с открыткой сотрудникам этого или другого магазина, участвующего в акции.
Полученные подарки волонтеры банка еды «Русь» заберут из магазинов и организуют новогоднее мероприятие для детей в отделениях фонда. Дед Мороз и Снегурочка вручат подарки ребятам.
В 2022 году в Краснодаре было 19 магазинов, участвующих в акции, а в 2023-м их уже 45.
Адреса магазинов «Пятёрочка» в Краснодаре, которые участвуют в акции «Ёлка желаний»:
- Краснодар, Карасунская, 86
- Краснодар, Красная/Горького, 81-96/1
- Краснодар, Дмитриевская Дамба, 5 п.13,25
- Краснодар, Кубанская Набережная, 5 п.151,183
- Краснодар, им. 70-летия Октября, 1 п20,34,35,
- Краснодар, Красноармейская, 58
- Краснодар, им. Тургенева, 76
- Краснодар, Красноармейская, 65
- Краснодар, Платановый Бульвар, 6/1 чз1,э1п1-4
- Краснодар, Сормовская, 7/6Б
- Краснодар, Бородинская, 156/2
- Краснодар, им. Леонида Лаврова, 8 к.1,п.3168
- Краснодар, им. Тюляева, 8
- Краснодар, Сормовская, 208 строение 1, пом.1,4,5
- Краснодар, Уральская, 162/7
- Краснодар, им. Селезнева, 132
- Краснодар, им. Дмитрия Благоева, 31 Строение 1
- Краснодар, Краевая, Пашковский жилой массив тер., 10
- Краснодар, им. Валерия Гассия, 2А
- Краснодар, Старокубанская, 2/23 корпус 1
- Краснодар, им. Снесарева, 10, Корпус 2, помещения 97-112
- Краснодар, пр-кт Писателя Знаменского, 2
- Краснодар, Целиноградская, 6/1
- Краснодар, п. Российский, Ратной Славы, 13
- Краснодар, п. Березовый, им. Археолога Анфимова, 28/1 э1,к.2-3,5
- Краснодар, пер. Звездный, 2/1
- Краснодар, Западный Обход, 40/2 стр.Б
- Краснодар, Заполярная, 37 с.1/1,п.14
- Краснодар, им. Академика Лукьяненко, 20
- Краснодар, Западный Обход, 57 с.А,п.3-6
- Краснодар, Зиповская, 34 к.1,нп2
- Краснодар, им. Атарбекова, 38/1,38/2 п1,2
- Краснодар, пр-д Дальний, 11 к1,п1-28
- Краснодар, им. Тургенева, 189/6
- Краснодар, Героев-Разведчиков, 15
- Краснодар, им. 40-летия Победы, 178 ч.чз.1,1эт
- Краснодар, Героев-Разведчиков, 8 стр.2
- Краснодар, им. Жлобы, 137
- Краснодар, со. Калининский,п. Российский, Тепличная, 41
- Краснодар, им. Адмирала Серебрякова, 3 пом.1107
- Краснодар, им. Петра Метальникова, 3 чз.1,э.1
- Краснодар, Российская, 267 стр.А
- Краснодар, им. Цезаря Куникова, 24 с.1
- Краснодарский край, п. Южный, Войсковая, 2
- Краснодарский край, п. Южный, пр-д Восточный, 1
«Дарить детям искренние эмоции, веру в чудеса и исполнение желаний под Новый год — большая радость и одновременно ответственность для нас. Мы рады, что четвертый год подряд проводим проект «Ёлка желаний», который вызывает большой отклик у посетителей наших магазинов. Верим, что и в этот раз вместе с гостями «Пятёрочки» мы сможем воплотить в жизнь все заветные мечты ребят», — поделилась руководитель по устойчивому развитию торговой сети «Пятёрочка» Алина Юхневич.
«Подобные акции помогают не только оказать дополнительную поддержку нуждающимся семьям в кризисной ситуации, но и действительно меняют жизнь людей к лучшему. Даже небольшой продуктовый набор позволяет направить часть семейного бюджета на другие нужды, например, записать ребенка в кружок или подарить ему подарок, сотворив маленькое предновогоднее чудо», — рассказала Юлиа Назарова, общественный деятель, сооснователь и президент банка еды «Русь».
Акция действует до 20 декабря и проходит в магазинах «Пятёрочка» в Санкт-Петербурге, Архангельске, Пскове, Владимире, Рязани, Туле, Челябинске, Екатеринбурге, Ижевске, Перми, Нижнем Новгороде, Казани, Уфе, Воронеже, Ельце, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Липецке, Самаре, Таганроге, Новосибирске, Омске, Барнауле, Тюмени и Кемерово.
Если вы хотите исполнить желание ребенка, но не можете купить и передать подарок лично, сделать это можно на сайте foodbankrus.ru/donate-elka, выбрав конкретный предмет или сделав денежное пожертвование.
Юга.ру писали о предновогодней акции «Создавайте праздник как в детстве», которая проходит во всех магазинах сети «Пятёрочка» до 31 декабря. Каждый покупатель может получить подарок и выиграть приз.
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