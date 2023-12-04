В Краснодаре снизилась доступность льготной ипотеки

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Grant, unsplash.com
    © Фото Grant, unsplash.com

В большинстве городов-миллионников России снизилась доступность льготной ипотеки

В ноябре 2022 года льготная ипотека предусматривала первоначальный взнос в 15%. Тогда под программу подходили квартиры в новостройках за 6,9 млн рублей в регионах и 13,8 млн рублей в столичных агломерациях.

В сентябре 2023-го правительство РФ повысило минимальный первоначальный взнос по нескольким госпрограммам ипотеки до 20%. В том числе на самые популярные кредиты на жилье в новостройках под 8%.

Как отметил руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов, сейчас квартиры стоят 7,2 и 14,4 млн рублей в зависимости от региона. По его мнению, в стране выбор жилья стал меньше, поскольку за год новостройки подорожали на 15%. В прошлом году россияне, имея деньги только на первоначальный взнос, могли выбирать из 67% всех доступных вариантов, сейчас — из 54%.

Краснодар вошел в число городов, где доступность льготной ипотеки упала сильнее всего. В ноябре 2023 года под лимиты при минимальном взносе не подходит 53% жилья. В прошлом году показатель был 30%.

Как писали Юга.ру, сочинских риелторов, продающих жилье в самостроях, будут привлекать к уголовной ответственности.

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