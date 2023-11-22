Сочинских риелторов, продающих жилье в самостроях, будут привлекать к уголовной ответственности

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Риелторов Сочи предупредили об ответственности за продажу объектов недвижимости, которые были возведены с нарушениями законодательства

Из письма администрации Сочи президенту Гильдии риелторов Сочи Евгению Проскурину следует, что в городе фиксируют продажи жилья с нарушениями градостроительных норм и без разрешительной документации. Авторы подчеркивают, что самострои не отвечают требованиям безопасности и угрожают жизни и здоровью людей.

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Чтобы защитить интересы россиян и пресечь незаконное строительство в Сочи, недобросовестных риелторов, продающих незаконное жилье, будут привлекать к ответственности по части 5 статьи 33 и статьи 159 Уголовного кодекса РФ («Пособничество в мошенничестве»).

«При реализации объектов недвижимости на территории Сочи администрация города просит учесть указанную информацию и донести ее до всех риелторских компаний и объединений, с которыми взаимодействует гильдия», — заключают авторы письма.

Как писали Юга.ру, в июле 2021 года депутаты горсобрания Сочи ввели мораторий на выдачу разрешений на многоэтажное строительство. Запрет не распространяется на объекты за счет бюджетных средств и на объекты, требующие реконструкции.

Мошенничество Недвижимость Самострой Сочи

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