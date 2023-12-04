Краснодарцев приглашают на лекцию о классическом и современном искусстве

Краснодарский край

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  • © Фото Ольги Вирич
    © Фото Ольги Вирич

В краснодарской галерее «Март» 6 декабря пройдет лекция «Классика и современность»

Марина Тевзадзе расскажет, почему греческие идеи целы, а греческие боги закончились. Также слушатели узнают, как греки изменили мир, что такое мимезис, была ли эпоха Возрождения и как искусство классическое связано с современным.

Начало в 13:00, стоимость участия 1000 рублей, запись по телефону +7 (989) 235-55-57. Галерея «Март» находится по адресу улица Путевая, 1.

Как писали Юга.ру, в краснодарском музее Коваленко 7 декабря пройдет экскурсия «Живопись И.И. Захарова». Посетители смогут узнать о жизни и творчестве художника, ставшего летописцем истории казачества юга России

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