В краснодарском музее Коваленко пройдет экскурсия «Живопись И. И. Захарова»

7 декабря в 16:00 в краснодарском художественном музее имени Ф.А. Коваленко состоится экскурсия «Живопись И. И. Захарова»

Мероприятие проведет старшая научная сотрудница Анна Мерц. На лекцию также пригласили кандидата педагогических наук, заведующую кафедрой графики КубГУ Елену Саяпину.

Посетители экскурсии смогут узнать о жизни и творчестве художника Ивана Захарова, ставшего летописцем истории казачества юга России, сообщил официальный телеграм-канал музея Коваленко.

Вход на выставку по билетам. Предварительная запись обязательна по телефону: 8(861)268-09-00, понедельник-пятница с 10:00 до 17:00.

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