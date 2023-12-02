В краснодарском музее Коваленко пройдет экскурсия «Живопись И. И. Захарова»

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграм-канала «Музей Коваленко» https://t.me/museumkovalenko/3142
    © Скриншот из телеграм-канала «Музей Коваленко» https://t.me/museumkovalenko/3142

7 декабря в 16:00 в краснодарском художественном музее имени Ф.А. Коваленко состоится экскурсия «Живопись И. И. Захарова»

Посетители экскурсии смогут узнать о жизни и творчестве художника Ивана Захарова, ставшего летописцем истории казачества юга России, сообщил официальный телеграм-канал музея Коваленко.

Мероприятие проведет старшая научная сотрудница Анна Мерц. На лекцию также пригласили кандидата педагогических наук, заведующую кафедрой графики КубГУ Елену Саяпину.   

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Вход на выставку по билетам. Предварительная запись обязательна по телефону: 8(861)268-09-00, понедельник-пятница с 10:00 до 17:00.

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