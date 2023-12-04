В горах Сочи появится еще один велопешеходный маршрут

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В горном кластере Сочи строят новый велопешеходный маршрут из Красной Поляны в Эсто-Садок

Его протяженность составит около шести километров. Уже установлены опоры освещения. В настоящее время рабочие монтируют коммуникации и готовят основания под три остановки общественного транспорта.

До конца года должны завершить укладку брусчатки и заасфальтировать велодорожки, расставить парковую мебель и элементы благоустройства. Для дополнительной безопасности на всём маршруте установят инженерную защиту, сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Копайгородский.

Открыть маршрут планируют в феврале 2024 года. Сейчас администрация подбирает варианты его названия, которое определят вместе с жителями на общественном голосовании.

Как писали Юга.ру, в январе 2024 года в Сочи откроется туристический маршрут, посвященный Олимпиаде. Протяженность составляет 55 километров, продолжительность около 5-6 часов.

Велоспорт Красная Поляна Курорты и туризм отдых Развлечения Сочи

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