В сочинском дендрарии зацвел уникальный сумах

Краснодарский край

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  • Цветы сумаха ланцетного © Скриншот публикации на сайте «Вести. Сочи», Vesti-sochi.tv
    Цветы сумаха ланцетного © Скриншот публикации на сайте «Вести. Сочи», Vesti-sochi.tv

Единственный в России экземпляр сумаха ланцетного расцвел в Сочи

В сочинском парке «Дендрарий» началось цветение сумаха ланцетного — об этом сообщили «Вести. Сочи» со ссылкой на пресс-службу Сочинского национального парка.

Сумах ланцетный (Rhus lanceolata) — это вечнозеленый кустарник, который в диком виде распространен в ЮАР, Намибии, Ботсване, Замбии и Зимбабве, а в США и Израиле используется для озеленения территории. Именно из Израиля, а точнее, из Иерусалимского ботанического сада, и попал в парк «Дендрарий» в 2013 году этот экземпляр сумаха — единственный в России.

Растение живет по биоритмам Южного полушария, поэтому пора цветения у него наступает в декабре. Миниатюрные бутоны желтых цветов сумаха ланцетного собраны в пышные гроздья. Полюбоваться ими можно на протяжении ближайших 3-4 недель.

Ранее Юга.ру писали о том, зачем на территории Сочинского нацпарка спрятали 10 тысяч котлет.

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В сочинском дендрарии зацвел уникальный сумах
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