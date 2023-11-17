В лесу сочинского нацпарка спрятали 10 тыс. котлет. Так животным делают прививку от бешенства
Специалисты сочинского нацпарка спрятали на территории 10 тыс. котлет с лекарством от бешенства
В ароматных котлетах из мясокостной муки содержится вакцина от бешенства. Таким способом на территории нацпарка диких животных прививают каждый год, рассказали в пресс-службе.
Сотрудники разложили профилактические дозы препарата «Рабистав» на территориях лесничеств национального парка, прилегающих к жилым районам Сочи — от Мамайки до Адлера. Вакцина предназначена для шакалов, енотов, лис, волков и других диких зверей
«Вакцина обладает притягательным для животных запахом. Звери, проглатывая вакцину и раскусывая капсулу, «прививаются» от бешенства плотоядных самостоятельно», — рассказала начальник противоэпизоотического отдела «Ветуправления города Сочи» Надежда Юдина.
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