В лесу сочинского нацпарка спрятали 10 тыс. котлет. Так животным делают прививку от бешенства

Специалисты сочинского нацпарка спрятали на территории 10 тыс. котлет с лекарством от бешенства

В ароматных котлетах из мясокостной муки содержится вакцина от бешенства. Таким способом на территории нацпарка диких животных прививают каждый год, рассказали в пресс-службе.

Сотрудники разложили профилактические дозы препарата «Рабистав» на территориях лесничеств национального парка, прилегающих к жилым районам Сочи — от Мамайки до Адлера. Вакцина предназначена для шакалов, енотов, лис, волков и других диких зверей

«Вакцина обладает притягательным для животных запахом. Звери, проглатывая вакцину и раскусывая капсулу, «прививаются» от бешенства плотоядных самостоятельно», — рассказала начальник противоэпизоотического отдела «Ветуправления города Сочи» Надежда Юдина.