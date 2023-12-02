В 2024 году россияне смогу проверить репродуктивное здоровье на работе. Это не обязательно

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото DCStudio, ru.freepik.com
    © Фото DCStudio, ru.freepik.com

Вице-премьер РФ рассказала о диспансеризации, которую с 2024 года россияне смогут пройти на рабочем месте

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что в стране в 2024 году введут специальный тариф обязательного медицинского страхования (ОМС). С ним россияне смогут пройти диспансеризацию на работе. Также ОМС будет включать проверку репродуктивного здоровья граждан, пишет ТАСС.

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«Со следующего года вводим с отдельным тарифом системы ОМС диспансерное наблюдение за работающими. Такое наблюдение на рабочем месте может быть организовано как медицинским подразделением самого работодателя во взаимодействии с близлежащей медицинской организацией, так и путем заключения с медорганизацией соответствующего договора», — рассказала Голикова на открытии конгресса «Национальное здравоохранение — 2023». 

В секретариате вице-премьера пояснили СМИ, что данная  диспансеризация для работников — не обязательна:

«Соответствующие дополнения будут внесены в программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи с установлением соответствующего тарифа ОМС».

Напомним, что в начале ноября 2023 года частные клиники Крыма официально отказались проводить аборты.

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