В Краснодаре достроили ливневую канализацию на Дмитриевской Дамбе
Мэрия Краснодара рассказала, что на улице Дмитриевская Дамба с лета построили полкилометра ливневки
Предыстория: Ливневку на улице Дмитриевская Дамба начали строить в конце июля 2023 года. Работы обещали завершить до октября.
1 декабря пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что на улице Дмитриевская Дамба завершили работы по благоустройству ливневой канализации. Она находится на участке от улицы Горького до Суворова. Там установили 14 дождевых колодцев и заменили более 450 кв. м дороги.
Также в городе строят ливневки на улицах:
- Братьев Дроздовых;
- Ратной Славы;
- Симферопольской;
- Тополиной;
- Зиповской;
- Западный Обход.
Как писали ранее Юга.ру, в Краснодаре благоустроили Николаевский бульвар, но жители остались недовольны.
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