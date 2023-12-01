В Краснодаре достроили ливневую канализацию на Дмитриевской Дамбе

Мэрия Краснодара рассказала, что на улице Дмитриевская Дамба с лета построили полкилометра ливневки

Предыстория: Ливневку на улице Дмитриевская Дамба начали строить в конце июля 2023 года. Работы обещали завершить до октября.

1 декабря пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что на улице Дмитриевская Дамба завершили работы по благоустройству ливневой канализации. Она находится на участке от улицы Горького до Суворова. Там установили 14 дождевых колодцев и заменили более 450 кв. м дороги.



Также в городе строят ливневки на улицах:

Братьев Дроздовых;

Ратной Славы;

Симферопольской;

Тополиной;

Зиповской;

Западный Обход.

Как писали ранее Юга.ру, в Краснодаре благоустроили Николаевский бульвар, но жители остались недовольны.