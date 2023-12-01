В Краснодаре достроили ливневую канализацию на Дмитриевской Дамбе

Краснодарский край

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  • © Фото пользователя wirestock с сайта freepik.com
    © Фото пользователя wirestock с сайта freepik.com

Мэрия Краснодара рассказала, что на улице Дмитриевская Дамба с лета построили полкилометра ливневки

Предыстория: Ливневку на улице Дмитриевская Дамба начали строить в конце июля 2023 года. Работы обещали завершить до октября.

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1 декабря пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что на улице Дмитриевская Дамба завершили работы по благоустройству ливневой канализации. Она находится на участке от улицы Горького до Суворова. Там установили 14 дождевых колодцев и заменили более 450 кв. м дороги.

Также в городе строят ливневки на улицах:

  • Братьев Дроздовых;
  • Ратной Славы;
  • Симферопольской;
  • Тополиной;
  • Зиповской;
  • Западный Обход.

Как писали ранее Юга.ру, в Краснодаре благоустроили Николаевский бульвар, но жители остались недовольны.

Благоустройство Краснодар Строительство

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В Краснодаре достроили ливневую канализацию на Дмитриевской Дамбе
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