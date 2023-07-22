В Краснодаре начали строить ливневку на улице Дмитриевская Дамба

Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы администрации Краснодара
    © Фото пресс-службы администрации Краснодара

На Дмитриевской Дамбе в Краснодаре начали строить ливневку. Работы будут идти до октября

На участке улицы Дмитриевская Дамба от Суворова до Горького начали строить ливневку. Подрядчик уже выполнил разбивку трассы и приступил к устройству смотрового колодца на магистральном коллекторе.

В пресс-службе мэрии рассказали, что в ближайшее время начнется строительство новой 530-метровой ливневки, смотровых и дождеприемных колодцев. Затем подрядчик выполнит врезку новой ливневки в магистральный коллектор на улице Суворова.

На время работ поочередно ограничат движение автомобильного транспорта по улицам Дмитриевская Дамба и Суворова. Схему движения трамваев менять не будут. Завершить работы планируют в октябре.

Ранее Юга.ру писали, что в Краснодаре планируют построить два новых сквера. Они появятся в Западном округе и станице Елизаветинской.

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В Краснодаре начали строить ливневку на улице Дмитриевская Дамба
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