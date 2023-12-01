Каждый пятый россиянин рассматривает Краснодар для переезда — опрос

Краснодарский край

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  • © Фото Валентина Тараненко, Юга.ру
    © Фото Валентина Тараненко, Юга.ру

Аналитики сервиса онлайн-бронирования отелей провели опрос и узнали, куда россияне хотели бы переехать из своих городов. Краснодар стал лидером рейтинга

Каждый пятый россиянин не против переехать жить в Краснодар, показали результаты опроса. В исследовании приняли участие 4 тыс. человек. Авторы пытались узнать, какие города кроме Москвы и Санкт-Петербруга привлекают россиян для переезда. Опрос провели Ostrovok.ru и компания «НДВ Супермаркет Недвижимости». Результаты есть в распоряжении Юга.ру.

Помимо Краснодара, каждый пятый опрошенный россиянин готов переехать в Казань. У южной столицы и столицы Татарстана по 21%. В тройке лидеров оказался и Нижний Новгород, жить в городе не против 17% респондентов. На четвертой строчке Екатеринбург, переехать туда могли бы 11% участников опроса. Пятое место занял Новороссийск, 8% респондентов высказались за переезд в приморский город.

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В десятку городов для переезда также вошли Ростов-на-Дону (7%), Новосибирск (6%), Самара (4%), Красноярск (3%) и Уфа (2%). Перспективными городами для жизни опрошенные назвали Сочи, Ялту, Владивосток, Зеленоградск и Калининград, эти города не входили в варианты ответов.

Специалист по недвижимости Татьяна Подкидышева объяснила такой выбор россиян тем, что указанные города обладают большими рынками нового жилья. Она также назвала минимальный порог входа на рынок недвижимости:

«Приобрести новостройку в Казани можно в среднем от 3,3 до 96,3 млн рублей, в Нижнем Новгороде — от 3,6 до 76,7 млн, в Екатеринбурге от 2,1 до 129,8 млн, в Новороссийске — от 1,8 до 7,6 млн, в Ростове-На-Дону — от 2,1 до 58 млн, Новосибирске — от 2,4 до 100 млн, в Самаре — от 1,9 до 29,9 млн, в Красноярске — от 2,2 до 30,1 млн, в Уфе — от 2,4 до 45,6 млн, в Краснодаре — от 3,5 до 50 млн рублей».

Напомним, по данным аналитиков, Краснодарский край занял пятое место в РФ по спросу на специалистов информационной безопасности.

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