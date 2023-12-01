Каждый пятый россиянин рассматривает Краснодар для переезда — опрос

Аналитики сервиса онлайн-бронирования отелей провели опрос и узнали, куда россияне хотели бы переехать из своих городов. Краснодар стал лидером рейтинга

Каждый пятый россиянин не против переехать жить в Краснодар , показали результаты опроса. В исследовании приняли участие 4 тыс. человек. Авторы пытались узнать, какие города кроме Москвы и Санкт-Петербруга привлекают россиян для переезда. Опрос провели Ostrovok.ru и компания «НДВ Супермаркет Недвижимости». Результаты есть в распоряжении Юга.ру.

Помимо Краснодара, каждый пятый опрошенный россиянин готов переехать в Казань. У южной столицы и столицы Татарстана по 21%. В тройке лидеров оказался и Нижний Новгород, жить в городе не против 17% респондентов. На четвертой строчке Екатеринбург, переехать туда могли бы 11% участников опроса. Пятое место занял Новороссийск , 8% респондентов высказались за переезд в приморский город.

В десятку городов для переезда также вошли Ростов-на-Дону (7%) , Новосибирск (6%), Самара (4%), Красноярск (3%) и Уфа (2%). Перспективными городами для жизни опрошенные назвали Сочи, Ялту , Владивосток, Зеленоградск и Калининград, эти города не входили в варианты ответов.

Специалист по недвижимости Татьяна Подкидышева объяснила такой выбор россиян тем, что указанные города обладают большими рынками нового жилья. Она также назвала минимальный порог входа на рынок недвижимости: