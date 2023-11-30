Краснодарский край занял пятое место в РФ по спросу на специалистов информационной безопасности — аналитики

Аналитики подсчитали количество вакансий из сферы информационной безопасности по регионам. Кубань попала в топ-5

По данным hh.ru, за 11 месяцев 2023 года работодатели России разместили на сайте по поиску работы больше 4,7 тыс. вакансий для специалистов по информационной безопасности. Это на 27% больше, чем в 2022 году. Краснодарский край оказался в лидерах по количеству таких вакансий, регион замкнул топ-5, сообщает пресс-служба сайта. Так, в крае за 11 месяцев 2023 года разместили 650 вакансий для сотрудников сферы информационной безопасности. Чаще всего специалистов ищут в Краснодаре, Сочи и Новороссийске.

Профессионалам сферы в Краснодарском крае предлагают в среднем 70 тыс. рублей. В прошлом году в подобных вакансиях средняя зарплата была ниже на 6 782 рубля. Сейчас самый скромный доход специалистам инфобезопасности на Кубани предлагают в размере 46 тыс. рублей. А самая щедрая компания ищет профессионала, который будет получать больше 86 тыс. Чаще всего специалистов сферы информационной безопасности в Краснодарском крае ищут IT-компании (23% вакансий). Также сотрудники требуются в финансовые и банковские компании, нефтегазовые предприятия и организации госсектора. Аналитики отмечают, что в профессионалах инфобезопасности в регионе иногда нуждаются компании других отраслей. При этом работодатели предлагают доход выше среднего по России (по итогам октября он равен 52 тыс. рублей). В качестве примера эксперты сайта приводят активную вакансию в Сочи. Там ведущему специалисту по информационной безопасности в сфере гостеприимства предлагают 125 тыс. рублей в месяц.