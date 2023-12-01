За год самозанятые взяли ипотеки в РНКБ на 2,5 млрд рублей. Это вдвое больше, чем в 2022 году

Всего с начала года самозанятые оформили в РНКБ свыше 3,5 млрд рублей кредитов, в том числе потребительских, на покупку авто и для рефинансирования.

Около 79 тыс. человек зарегистрировались в мобильном приложении РНКБ в качестве самозанятых, свыше 25 тыс. из них — в 2023 году.

Самозанятые граждане могут пользоваться всеми кредитными программами РНКБ наравне с официально трудоустроенными. Для этого достаточно зарегистрироваться в качестве самозанятых в мобильном приложении банка. В нем можно сформировать чеки о доходах и отправить их в ФНС, получить счет и оплатить его. Если клиент воспользуется этим сервисом, то получит сниженную процентную ставку по всем кредитам и возможность их оформить только по паспорту.