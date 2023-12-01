За год самозанятые взяли ипотеки в РНКБ на 2,5 млрд рублей. Это вдвое больше, чем в 2022 году

Краснодарский край, Крым, Вся Россия

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  • © Фото freepik, ru.freepik.com
    © Фото freepik, ru.freepik.com

Банк РНКБ (входит в Группу ВТБ) с начала 2023 года выдал самозанятым клиентам 2,5 млрд рублей ипотечных кредитов

Всего с начала года самозанятые оформили в РНКБ свыше 3,5 млрд рублей кредитов, в том числе потребительских, на покупку авто и для рефинансирования. 

Около 79 тыс. человек зарегистрировались в мобильном приложении РНКБ в качестве самозанятых, свыше 25 тыс. из них — в 2023 году.

Самозанятые граждане могут пользоваться всеми кредитными программами РНКБ наравне с официально трудоустроенными. Для этого достаточно зарегистрироваться в качестве самозанятых в мобильном приложении банка. В нем можно сформировать чеки о доходах и отправить их в ФНС, получить счет и оплатить его. Если клиент воспользуется этим сервисом, то получит сниженную процентную ставку по всем кредитам и возможность их оформить только по паспорту.

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Для получения кредита самозанятым необходимо подать заявку в мобильном приложении или на сайте банка, дождаться одобрения и обратиться в офис. Оформить займ онлайн в мобильном приложении (без визита в офис) могут самозанятые, которые ведут свою деятельность через приложение РНКБ.

Банки Деньги Кредитование РНКБ Финансы Экономика

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