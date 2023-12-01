В Краснодаре на двух улицах введут одностороннее движение

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Дмитрия Леснова, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Леснова, Юга.ру

В Прикубанском округе Краснодара на двух улицах изменят схему движения транспорта

30 ноября пресс-служба мэрии Краснодара рассказала, что на двух улицах Прикубанского микрорайона с 23 декабря организуют односторонне движение. Власти считают, что такие изменения сделают движение на участках дорог более безопасным.

Организация одностороннего движения в поселке Северном

Организация одностороннего движения в поселке Северном

Они коснутся улицы Дорожной в поселке Северном от 3-й Трудовой до Пригородной, а также улицы Хлебной в микрорайоне имени Н. И. Вавилова — от дома № 16 до улицы Надежной.

Организация одностороннего движения в микрорайоне имени Н. И. Вавилова

Организация одностороннего движения в микрорайоне имени Н. И. Вавилова

«Введение одностороннего движения позволит исключить конфликтные ситуации при заезде на участки и выезде из них. Как следствие, повысится качество транспортного обслуживания краснодарцев», — сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Водителей просят быть внимательнее и заранее планировать маршрут.

Напомним, что в Краснодаре возбудили уголовное дело по мошенничеству при строительстве подземного перехода на улице Красных Партизан.

Ранее Юга.ру писали о том, когда в Краснодаре закончат реконструкцию улицы Зиповской.

Автомобили Дороги Краснодар Транспорт

Новости

Кубанские виноделы опровергли прогноз роста цен из-за повышения акцизов
Куда ехать за снегом на юге РФ? В Лагонаки и Сочи открыли сезон
В Сочи глава департамента архитектуры ушел с поста через две недели
В Краснодаре на двух улицах введут одностороннее движение
Краснодарский аэропорт опроверг слухи о скором открытии
Краснодарцам рассказали историю мурала «Рисующий мальчик». Спойлер: это мило

Лента новостей

Баба Мороз, немой киллер, королевство зверей
Вчера, 14:28
Баба Мороз, немой киллер, королевство зверей
Что посмотреть в кино в Краснодаре с 30 ноября
Потеряли доступ к данным, а хакеры требуют выкуп?
Вчера, 10:10
Потеряли доступ к данным, а хакеры требуют выкуп?
Как защитить бизнес от «шифровальщиков» (вирусов-вымогателей)
Хиты k-pop, Майкл Джексон против QUEEN, рейв-фестиваль
29 ноября, 08:25
Хиты k-pop, Майкл Джексон против QUEEN, рейв-фестиваль
10 главных культурных событий зимы 2023-2024 в Краснодаре

Реклама на сайте