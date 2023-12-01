В Краснодаре на двух улицах введут одностороннее движение

В Прикубанском округе Краснодара на двух улицах изменят схему движения транспорта

30 ноября пресс-служба мэрии Краснодара рассказала , что на двух улицах Прикубанского микрорайона с 23 декабря организуют односторонне движение. Власти считают, что такие изменения сделают движение на участках дорог более безопасным.

Они коснутся улицы Дорожной в поселке Северном от 3-й Трудовой до Пригородной, а также улицы Хлебной в микрорайоне имени Н. И. Вавилова — от дома № 16 до улицы Надежной.

«Введение одностороннего движения позволит исключить конфликтные ситуации при заезде на участки и выезде из них. Как следствие, повысится качество транспортного обслуживания краснодарцев», — сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Водителей просят быть внимательнее и заранее планировать маршрут.

Напомним, что в Краснодаре возбудили уголовное дело по мошенничеству при строительстве подземного перехода на улице Красных Партизан.



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