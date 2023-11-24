По мнению сотрудников сервиса, частичная занятость популярна и у соискателей, и у работодателей. Прирост вакансий с неполным рабочим днем в Краснодарском крае похож на общероссийский.

Так, в ноябре 2023-го в Краснодаре количество вариантов трудоустройства с неполным днем выросло в 2,8 раза к тому же периоду 2022 года. В целом в РФ отмечается прирост вакансий в 4,9 раза по сравнению с ноябрем прошлого года.



Работодатели повышают и предлагаемые зарплаты. В Краснодаре предложения при неполном рабочем дне выросли на 64% год к году и достигли отметки по всем сферам и вакансиям в 49 922 рубля.