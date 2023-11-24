Эксперты рассказали, что работодатели в Краснодаре предлагают около 50 тыс. рублей в месяц за неполный день
Эксперты сервиса «Авито Работа» рассказали о вакансиях для подработки в Краснодаре
По мнению сотрудников сервиса, частичная занятость популярна и у соискателей, и у работодателей. Прирост вакансий с неполным рабочим днем в Краснодарском крае похож на общероссийский.
Так, в ноябре 2023-го в Краснодаре количество вариантов трудоустройства с неполным днем выросло в 2,8 раза к тому же периоду 2022 года. В целом в РФ отмечается прирост вакансий в 4,9 раза по сравнению с ноябрем прошлого года.
Работодатели повышают и предлагаемые зарплаты. В Краснодаре предложения при неполном рабочем дне выросли на 64% год к году и достигли отметки по всем сферам и вакансиям в 49 922 рубля.
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Помимо вакансий, подразумевающих неполный рабочий день или сокращенную неделю, для подработки подходят вакансии со свободным графиком или с дистанционным форматом. Надо помнить, что для такого трудоустройства понадобится организовать полноценное рабочее место дома.
«Вакансии для подработки можно выбирать как по основной специальности, так и на позициях, где не требуются специальные знания и опыт. И независимо от этого мы советуем соискателям обращать внимание на репутацию компании. Чтобы пользователи чувствовали себя увереннее, выбирая работу, на Авито работодателям предлагается пройти верификацию по банковскому ID или ИНН. После этого в их аккаунте появляется бейдж «Реквизиты проверены». По подсчетам экспертов, до 92% кандидатов охотнее откликаются на вакансии с такой отметкой в профиле», — рассказал директор по развитию «Авито Работы» Дмитрий Пучков.
Как сообщали Юга.ру, перед новогодними праздниками эксперты сделали обзорвакансий для Дедов Морозов и Снегурочек в Краснодарском крае. Диапазон доходов для мужчин в РФ составляет от 48 до 130 тыс. рублей, для женщин — от 46 до 125 тыс.