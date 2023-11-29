За что россияне хотят получать кешбэк от банков и как его потратят?
Банк Уралсиб и аналитический центр НАФИ изучили предпочтения россиян при выборе программы банковского кешбэка
Больше чем две трети россиян (71%) назвали кешбэк важным фактором при выборе банковской карты, и примерно столько же людей (69%) пользуются им. Среди тех, кто при выборе карты предпочтет продукт с кешбэком, высока доля женщин и семейных россиян — по 74%.
Как и за что россияне хотят получать кешбэк
Большинство респондентов предпочитают получать кешбэк деньгами (48%) и только каждый пятый — бонусами (20%).
В топ-3 категории покупок, за которые россияне хотят получать кешбэк, вошли:
- продукты в магазинах (75%);
- одежда и обувь (44%);
- товары для дома и быта (40%).
34% опрошенных мужчин предпочли бы получать кешбэк за оплату топлива и других автомобильных расходов. Такой же процент женщин порадовал бы бонус за покупку товаров и услуг для здоровья и красоты.
Тратить или копить?
Большинство россиян стремятся не накапливать, а тратить такие начисления от банков. 46% опрошенных расходуют кешбэк вместе с общими деньгами на повседневные покупки, 15% обменивают полученные бонусы на скидки и подарки.
Каждый шестой обналичивает кешбэк в банкомате (17%), каждый десятый (10%) — переводит на сберегательный или накопительный счет в банке. 5% россиян погашают кешбэком задолженность по кредитке, еще 4% направляют его на инвестиционный счет.
Почему не все респонденты пользуются кешбэком
Чаще всего — из-за отсутствия интересных предложений (31% среди тех, у кого не было опыта), незнания о существовании таких программ в банке (24%) или маленького размера предлагаемого кешбэка (20%).
На базе «Прибыли» Уралсиб создал кобрендовую карту ФК «Краснодар»:
Как проводили исследование
Аналитический центр НАФИ в октябре 2023 года опросил 1600 человек в возрасте от 18 лет из всех регионов России. Выборку построили на данных официальной статистики Росстата, она репрезентирует население РФ по полу, возрасту, уровню образования и типу населенного пункта. Статистическая погрешность не превышает 2,45%.
Запросы и ожидания клиентов банки активно учитывают при создании программ лояльности.
Руководитель дирекции развития программы лояльности и ко-брендинговых проектов Банка Уралсиб Мария Королева объясняет:
«Наличие кешбэка в последнее время стало практически обязательным требованием к карточным продуктам. Поэтому сейчас вопросы кешбэка и программ лояльности лежат не в плоскости вопроса «нужны они или нет», главный вопрос для каждого банка сегодня — каким должен быть кешбэк, чтобы привлечь лучших клиентов. Изучив мнения и потребности клиентов, мы поняли, что уровень клиентской грамотности сегодня значительно вырос, они все меньше верят рекламным лозунгам о кешбэке в 50% и все больше выбирают варианты с реальными выплатами.
Поэтому, разрабатывая свою программу лояльности «Уралсиб Бонус», мы пошли по пути честного кешбэка до 3% на все покупки. Фактический уровень начисления кешбэка в программе зависит от того, какие продукты банка есть у клиента и насколько активно он ими пользуется. Правильность выбранной нами стратегии доказывает то, что число подключенных к программе лояльности клиентов ежегодно растет более чем на 30%. Мы также ищем и находим партнеров, которые в дополнение к базовому кешбэку по программе «Уралсиб Бонус» дают кешбэк за отдельные покупки до 30%».
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