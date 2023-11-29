В Краснодаре откроется выставка «Зимний бал кукол»

Краснодарский край

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  • Краснодарский государственный историко-археологический музей-заповедник им. Е.Д. Фелицына © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Краснодарский государственный историко-археологический музей-заповедник им. Е.Д. Фелицына © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодарском музее имени Фелицына 1 декабря откроется новогодняя экспозиция «Зимний бал кукол»

Представлены современные куклы из США, Нидерландов, Германии, Японии, Белоруссии, Швейцарии, а также разных уголков России. Работы изготовлены из самых разных материалов: фарфор, дерево, паперклей (бумажная глина, материал на водной основе), ладолл (японский самоотвердевающий пластик). Каждая кукла уникальная и единственная в своем роде.

Основу экспозиции составляет личная коллекция российского художника, коллекционера и мецената Светланы Пчельниковой. Дополнением станут куклы владельца фарфоровой мануфактуры Любови Фартушной и ее учениц.

Выставка пройдет по адресу улица Гимназическая, 67.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском краевом выставочном зале открылась персональная экспозиция Дмитрия Фисенко «Береговой дневник фотопрогульщика». Представлено около 30 художественных работ. 

Афиша Выставки Искусство Краснодар Музеи Развлечения

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