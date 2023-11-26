В Краснодаре пройдет выставка «Береговой дневник фотопрогульщика»
В Краснодарском краевом выставочном зале 28 ноября откроется персональная выставка Дмитрия Фисенко «Береговой дневник фотопрогульщика»
Будет представлено около 30 художественных фотографий. Пейзажные снимки сменяются жанровыми сценами, где всё действие происходит на морском берегу. Море и небо — главные персонажи, изредка где-то мелькают люди и животные. Почти все снимки сделаны в небольшой бухте, на 500-метровой узкой полосе берега.
Выставка будет работать до 3 декабря по адресу улица Рашпилевская, 32. Без возрастных ограничений.
Как писали Юга.ру, в историческом парке «Россия — моя история» в Краснодаре открылась мультимедийная выставка «Острый карандаш Бориса Ефимова». Она посвящена творчеству знаменитого советского художника-графика и мастера политической карикатуры.