В Краснодаре пройдет выставка «Береговой дневник фотопрогульщика»

Будет представлено около 30 художественных фотографий. Пейзажные снимки сменяются жанровыми сценами, где всё действие происходит на морском берегу. Море и небо — главные персонажи, изредка где-то мелькают люди и животные. Почти все снимки сделаны в небольшой бухте, на 500-метровой узкой полосе берега.

Выставка будет работать до 3 декабря по адресу улица Рашпилевская, 32. Без возрастных ограничений.