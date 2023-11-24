В последние выходные осени в Краснодаре потеплеет до 20 °С и пойдет дождь

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

На выходных в Краснодаре синоптики прогнозируют потепление и временный дождь

В Краснодарском крае на выходных будет облачно с прояснениями, временами дождь. Об этом сообщает ЦГМС региона.

День матери 2023 в Краснодаре и Краснодарском крае:

В субботу, 25 ноября, температура воздуха в городе ночью 8-10 °С, а днем 16-18 °С. Ветер южной четверти 8-12 м/с, порывы до 20 м/с.

В воскресенье, 26 ноября, в Краснодаре температура ночью 10-12 °С, днем 18-20 °С. Ветер южной четверти 6-11 м/с, порывы 15-18 м/с.

Подробнее о погоде на последних осенних выходных в Краснодарском крае Юга.ру писали здесь.

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