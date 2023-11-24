В последние выходные осени в Краснодаре потеплеет до 20 °С и пойдет дождь
На выходных в Краснодаре синоптики прогнозируют потепление и временный дождь
В Краснодарском крае на выходных будет облачно с прояснениями, временами дождь. Об этом сообщает ЦГМС региона.
День матери 2023 в Краснодаре и Краснодарском крае:
В субботу, 25 ноября, температура воздуха в городе ночью 8-10 °С, а днем 16-18 °С. Ветер южной четверти 8-12 м/с, порывы до 20 м/с.
В воскресенье, 26 ноября, в Краснодаре температура ночью 10-12 °С, днем 18-20 °С. Ветер южной четверти 6-11 м/с, порывы 15-18 м/с.
Подробнее о погоде на последних осенних выходных в Краснодарском крае Юга.ру писали здесь.
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