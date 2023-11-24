В последние выходные осени в Краснодаре потеплеет до 20 °С и пойдет дождь

На выходных в Краснодаре синоптики прогнозируют потепление и временный дождь

В Краснодарском крае на выходных будет облачно с прояснениями, временами дождь. Об этом сообщает ЦГМС региона.

День матери 2023 в Краснодаре и Краснодарском крае: Куда сходить и что посмотреть