В Краснодарском крае выходные будут дождливыми и ветреными

В Краснодарском крае на выходных, 25 и 26 ноября, действует штормовое предупреждение. Ожидаются подъем уровня воды в реках в Горячем Ключе, Геленджике, Крымском, Северском, Абинском и Туапсинском районах с превышением неблагоприятных отметок. Об этом сообщает ЦГМС региона.

ГУ МЧС по России по Краснодарскому краю предупреждает, что в воскресенье, 26 ноября, в порту Туапсе ожидается смерч. Высота волн может достигнуть шести метров.



В случае образования тягуна (колебания воды в порту во время шторма) и его выхода на сушу спасатели рекомендуют:

на открытой местности укрыться в ближайшей канаве, яме, овраге, любой выемке или впадине — лечь на дно и плотно прижаться к земле;

остерегаться порванных ЛЭП, высоких строений и деревьев, мачт, рекламных щитов, заборов. Для защиты от летящих обломков и осколков стекла можно использовать листы фанеры, картонные и пластмассовые ящики;

дополнительно закрепить временное жильё;

в здании отойти от окон и занять безопасное место у стен внутренних помещений, в коридоре, у встроенных шкафов, кладовых, под столами;

погасить огонь в печах, отключить электроэнергию, закрыть газовые краны и включить радио для получения информации от МЧС.

Юга.ру спросили о погоде на Кубани на выходных у и.о. замначальника Краснодарского ЦГМС филиала ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» Светланы Поповой. Метеоролог рассказала, что в крае ожидаются сильные дожди с грозами и усилением ветра 15-20 м/с, местами до 24-29 м/с. Температура воздуха 13-18 °С, в южной половине региона до 21 °С.



Напомним, что 23 ноября в Краснодаре снова затопило улицу Московскую. Там работала спецтехника.