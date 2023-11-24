В Краснодарском крае выходные будут дождливыми и ветреными

Краснодарский край

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  • Краснодар во время ливня © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Краснодар во время ливня © Фото Елены Синеок, Юга.ру

На Кубани на выходные объявили штормовое предупреждение. В порту Туапсе прогнозируют сильный тягун

В Краснодарском крае на выходных, 25 и 26 ноября, действует штормовое предупреждение. Ожидаются подъем уровня воды в реках в Горячем Ключе, Геленджике, Крымском, Северском, Абинском и Туапсинском районах с превышением неблагоприятных отметок. Об этом сообщает ЦГМС региона.

23 ноября в Краснодаре выпал первый снег:

ГУ МЧС по России по Краснодарскому краю предупреждает, что в воскресенье, 26 ноября, в порту Туапсе ожидается смерч. Высота волн может достигнуть шести метров.

В случае образования тягуна (колебания воды в порту во время шторма) и его выхода на сушу спасатели рекомендуют:

  • на открытой местности укрыться в ближайшей канаве, яме, овраге, любой выемке или впадине — лечь на дно и плотно прижаться к земле;
  • остерегаться порванных ЛЭП, высоких строений и деревьев, мачт, рекламных щитов, заборов. Для защиты от летящих обломков и осколков стекла можно использовать листы фанеры, картонные и пластмассовые ящики;
  • дополнительно закрепить временное жильё;
  • в здании отойти от окон и занять безопасное место у стен внутренних помещений, в коридоре, у встроенных шкафов, кладовых, под столами;
  • погасить огонь в печах, отключить электроэнергию, закрыть газовые краны и включить радио для получения информации от МЧС.

Юга.ру спросили о погоде на Кубани на выходных у и.о. замначальника Краснодарского ЦГМС филиала ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» Светланы Поповой. Метеоролог рассказала, что в крае ожидаются сильные дожди с грозами и усилением ветра 15-20 м/с, местами до 24-29 м/с. Температура воздуха 13-18 °С, в южной половине региона до 21 °С.

Напомним, что 23 ноября в Краснодаре снова затопило улицу Московскую. Там работала спецтехника.

Абинский район Геленджик Горячий Ключ Краснодар Крымский район Погода Северский район Туапсинский район Штормовые предупреждения

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