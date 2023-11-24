В музее курорта «Роза Хутор» пройдут детские мастер-классы по археологическим раскопкам

К началу зимнего сезона в музее археологии курорта «Роза Хутор» создали специальный мастер-класс для школьников от 7 до 12 лет

На мастер-классе ребята узнают, как проходят археологические раскопки и какие инструменты для этого нужны, и поучаствуют в настоящей экспедиции. Для этого прямо в здании музея построили песочницу с гипоаллергенным песком. В ней с помощью специальных инструментов можно найти черепки, наконечники копий, стрел, остатки орудий труда древних людей и даже монеты.

«После окончания «раскопок» ребята, как настоящие профессионалы, опишут все находки — откуда они появились, к какой эпохе относятся, что представляет собой целый предмет. В соответствии с предложенной им легендой в специальных баночках они соберут культурные слои — землю, грунт, песок, золу, семена и другое. Такой своеобразный сувенир на память получит каждый участник мастер-класса. Если поливать его, то, как и в реальной жизни, на этом культурном слое вырастут настоящие растения», — объясняют в музее.

Необычная археологическая экспедиция на курорте «Роза Хутор» длится около часа. Для участия необходимо записаться по телефону. Юных археологов до 8 лет должны сопровождать родители.

Музей археологии на курорте «Роза Хутор» работает ежедневно с 09:30 до 19:00, с 15 декабря — до 20:30. Записаться на мастер-классы можно по телефону: 8(928)854-98-91.

© Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

«Помимо «Археологической экспедиции» в музее проводят мастер-класс «День первобытного человека». На нем ребята могут узнать, как жили наши далекие предки, сшить одежду из шкур, соорудить древнее орудие труда и амулет на память», — говорят работники музея археологии.

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В этом зимнем сезоне в музее также можно бесплатно посмотреть художественно-документальный фильм «Выше неба, выше гор: битва на перевалах». Картину сняли по инициативе курорта «Роза Хутор». Она рассказывает о Кавказской битве во время Великой Отечественной войны. Показы идут нон-стоп каждый день.

Музей Археологии курорта «Роза Хутор» открылся в 2018 году. В его коллекции — исторические материалы, полученные в ходе археологических изысканий в районе строительства олимпийских объектов. Экспонаты иллюстрируют богатую историю региона c момента образования Кавказских гор и до Нового времени. В собрании есть такие необычные предметы как череп большого кавказского пещерного медведя возрастом около 27 тыс. лет и аммониты, которым около 116 млн лет. В музее используют мультимедийные технологии, работают интерактивные комплексы.