На курорте «Роза Хутор» открыли Музей археологии
На курорте «Роза Хутор» 26 октября открыли Музей археологии
В Музее представлены находки, которые обнаружили в 2010-2014 годах во время строительства олимпийских объектов. Экспозиция рассказывает историю образования Кавказских гор, затем повествует обо всех периодах: Каменном, Бронзовом веках, Античности и Раннем железном веке, Средневековье и Новом времени.
«Главными экспонатами музея являются исторические находки, представленные в виде реалистичных натурных копий артефактов, найденных на территории курорта "Роза Хутор": орудия труда, оружие, предметы быта, женские украшения и многое другое. Это очень качественное собрание, имеющее безусловную ценность с образовательной точки зрения», — рассказал научный сотрудник кафедры археологии исторического факультета исторического факультета МГУ имени Михаила Ломоносова, к.и.н. Виктор Сингх.
В музее используют современные форматы экспонирования, когда традиционные выставочные приемы дополняют интерактивными технологиями. Среди представленных объектов есть исторические артефакты, которые восстановили до первоначального исторического вида при помощи дополненной реальности.
Также посетители могут ознакомиться с интерактивными комплексами «Карта памятников и артефактов», «Животные каменного века», «Кавказская средневековая усадьба» и мега-книгой «Приключения барона Торнау».
Особое место в экспозиции занимает «Стела Волчицы», которая иллюстрирует легенду о древнем святилище. Это огромный камень в виде лежащего с поднятой головой волка, расположенный на территории «Роза Хутор». К камню ведет тропа, проложенная древними людьми между гигантскими валунами. По мнению археологов, этот камень — место древних ритуалов.
«Музей археологии создан в сотрудничестве с профессиональными историками-археологами, краеведами, которые проделали большую кропотливую работу по созданию столь интересной интерактивной экспозиции. Здесь можно увидеть прямые свидетельства прошлых веков, впечатляющую ретроспективу жизни этой местности, населяющих ее народов. Мы последовательно реализуем стратегию устойчивого развития, и для нас было важно создать на курорте достопримечательность с такой серьезной просветительской миссией», — сказал гендиректор курорта «Роза Хутор» Сергей Бачин.
Экспозиция рассчитана на широкую аудиторию — здесь будет интересно и взрослым, и детям. На входе в музей можно скачать мобильное приложение через бесплатный wi-fi или арендовать планшет, чтобы с помощью технологии дополненной реальности «оживить» экспонаты музея.
«Роза Хутор» — круглогодичный горный курорт мирового класса. Музейный проект реализовали в рамках Стратегией устойчивого развития, принятой курортом в феврале 2018 года.
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Цитаты из выступления в эфире радиостанции «Говорит Москва»
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