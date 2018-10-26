На курорте «Роза Хутор» открыли Музей археологии

На курорте «Роза Хутор» 26 октября открыли Музей археологии

В Музее представлены находки, которые обнаружили в 2010-2014 годах во время строительства олимпийских объектов. Экспозиция рассказывает историю образования Кавказских гор, затем повествует обо всех периодах: Каменном, Бронзовом веках, Античности и Раннем железном веке, Средневековье и Новом времени.

«Главными экспонатами музея являются исторические находки, представленные в виде реалистичных натурных копий артефактов, найденных на территории курорта "Роза Хутор": орудия труда, оружие, предметы быта, женские украшения и многое другое. Это очень качественное собрание, имеющее безусловную ценность с образовательной точки зрения», — рассказал научный сотрудник кафедры археологии исторического факультета исторического факультета МГУ имени Михаила Ломоносова, к.и.н. Виктор Сингх.

В музее используют современные форматы экспонирования, когда традиционные выставочные приемы дополняют интерактивными технологиями. Среди представленных объектов есть исторические артефакты, которые восстановили до первоначального исторического вида при помощи дополненной реальности.

Также посетители могут ознакомиться с интерактивными комплексами «Карта памятников и артефактов», «Животные каменного века», «Кавказская средневековая усадьба» и мега-книгой «Приключения барона Торнау».