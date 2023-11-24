Краснодарцы продолжают перепродавать 5-рублевые купюры за 2-3 тысячи. Ситуацию прокомментировал южный Центробанк

Предыстория: В конце весны 2023 года купюры 5 и 10 рублей снова ввели в оборот. В середине ноября Юга.ру заметили в сети объявления с продажей этих банкнот. Краснодарцы предлагают купить одну купюру номиналом в 5 рублей за 2-3 тыс. рублей. Также на маркетплейсах их стали продавать пачками по 100 штук стоимостью 979 рублей за одну упаковку.

Юга.ру обратились в пресс-службу южного ГУ Банка России за разъяснениями. Мы попытались узнать, почему люди перепродают 5-рублевые купюры, может ли это привести к негативным последствиям для рынка и планирует ли ЦБ выпускать еще эти банкноты в нынешнем дизайне. Вот что нам на это ответили:

«Банкноты номиналом 5 и 10 рублей и сейчас находятся в обращении, просто редко встречаются, поскольку они несколько лет не печатались. Постепенно во всех регионах в обращении появится больше таких банкнот.



Ограниченным тиражом выпускаются только памятные и инвестиционные монеты Банка России. План выпуска таких монет размещен на сайте Банка России. Информацию о купюрах также можно найти в разделе «Наличное денежное обращение».



Как писали ранее Юга.ру, с 1 января 2024 года в России вырастет МРОТ. На Кубани он составит 20 тыс. 204 рубля.