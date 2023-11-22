В Краснодаре откроется мультимедийная выставка «Острый карандаш Бориса Ефимова»

В историческом парке «Россия – моя история» в Краснодаре 24 ноября откроется мультимедийная выставка «Острый карандаш Бориса Ефимова»

Она посвящена творчеству знаменитого советского художника-графика и мастера политической карикатуры. Будет представлено более 200 работ Бориса Ефимова, созданных в период с 30-х по 70-е годы 20 века. В своих произведениях художник отразил значимые события в мировой истории, военные и дипломатические конфликты, быт и нравы граждан.

«Большинство событий прошлого века Борис Ефимович Ефимов видел своими глазами и был свидетелем множества знаковых событий отечественной истории. Работы гениального карикатуриста не теряют актуальности и в наши дни», — рассказали в пресс-службе исторического парка «Россия-моя история».

Выставка уже прошла в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Ростове-на-Дону, Новосибирске, Тюмени, Сургуте, Омске. Теперь ее смогут увидеть жители и гости Краснодара.

Открытие экспозиции состоится в 14:00. Николай Стариков проведёт авторскую экскурсию «Ничто не меняется в мировой политике». А в 15:00 он же презентует свою новую книгу «Террор. Кому и зачем он нужен».

Как писали Юга.ру, в Краснодаре в арт-пространстве «Сити-холл» 25 ноября откроется персональный выставочный проект живописца Александра Саидова «Кто хочет быть пронзенным».