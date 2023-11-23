В Краснодаре выпал первый снег. Его почти не видно, но он есть!

23 ноября в Краснодаре выпал мокрый снег. МЧС объявило штормовое предупреждение

ГУ МЧС России по Краснодарскому краю предупредило о налипании мокрого снега на проводах и деревьях 23 ноября в регионе. Ожидаются сильные гололедно-изморозевые отложения. Ведомство объявило на Кубани штормовое предупреждение.

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В непогоду спасатели рекомендуют: при налипании мокрого снега быть осторожными на улице;

обращать внимание на целостность воздушных линий электропередач;

при обнаружении обрыва ЛЭП звонить по телефонам экстренных служб;

закрепить слабо укреплённые конструкции на подворьях;

при возникновении перебоев с энерго-, газо-, водо-, теплоснабжением сообщать по телефонам экстренных служб. В случае ЧС можно позвонить по номерам: 01, 101, 112, 8 (861) 268-64-40.

В Краснодаре утром 23 ноября выпал обещанный снег. Жители обсуждают его в соцсетях, смеются над количеством и отправляют на север.