В Краснодаре выпал первый снег. Его почти не видно, но он есть!

Краснодарский край

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  • © Фото Александры Прохоренковой-Аксеновой, Юга.ру
    © Фото Александры Прохоренковой-Аксеновой, Юга.ру

23 ноября в Краснодаре выпал мокрый снег. МЧС объявило штормовое предупреждение

ГУ МЧС России по Краснодарскому краю предупредило о налипании мокрого снега на проводах и деревьях 23 ноября в регионе. Ожидаются сильные гололедно-изморозевые отложения. Ведомство объявило на Кубани штормовое предупреждение. 

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В непогоду спасатели рекомендуют: 

  • при налипании мокрого снега быть осторожными на улице;
  • обращать внимание на целостность воздушных линий электропередач;
  • при обнаружении обрыва ЛЭП звонить по телефонам экстренных служб;
  • закрепить слабо укреплённые конструкции на подворьях;
  • при возникновении перебоев с энерго-, газо-, водо-, теплоснабжением сообщать по телефонам экстренных служб.

В случае ЧС можно позвонить по номерам: 01, 101, 112, 8 (861) 268-64-40.

В Краснодаре утром 23 ноября выпал обещанный снег. Жители обсуждают его в соцсетях, смеются над количеством и отправляют на север.

Ранее синоптики предупреждали о снеге в Краснодаре. Подробный прогноз погоды на 23-24 ноября можно прочитать здесь.

Краснодар Погода Штормовые предупреждения

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