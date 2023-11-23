Цены в российских отелях выросли на 8-14% в 2023 году

Министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что стоимость проживания в российских отелях выросла в 2023 году, по данным Росстата, на 8-14% в зависимости от категории

По его словам, в двух- и трехзвездочных гостиницах цены поднялись на 8-11%. В отелях категории «четыре» и «пять» звезд — почти на 14%. Министр отметил, что на рост цен влияет дефицит мест из-за повышенного спроса. Он добавил, что нужно наращивать номерной фонд.

За девять месяцев этого года ввели в эксплуатацию 10 тыс. новых номеров, за весь прошлый — 11 тыс. То есть прирост составил около 40%.