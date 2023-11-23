В Адыгее продолжат развивать сельские территории и поддерживать агробизнес

Первый заместитель Минсельхоза России Оксана Лут и глава Адыгеи Мурат Кумпилов © Фото Алексея Гусева

Первый заместитель Минсельхоза России Оксана Лут и глава Адыгеи Мурат Кумпилов © Фото Алексея Гусева

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов рассказал, что власти на местах займутся благоустройством сельских территории и грантовой поддержкой фермеров

Глава региона отметил, что жители стали охотнее вовлекаться в благоустройство своих населенных пунктов. За поддержку в развитии сельских территорий он поблагодарил Министерство сельского хозяйства России и его руководителя Дмитрия Патрушева.

«Всё это — только часть нашей большой работы. Всего за 4 года реализации программы «Комплексное развитие сельских территорий» в Адыгее построили и отремонтировали 168 объектов, в этом году — 25 объектов», — рассказал Мурат Кумпилов.

Он напомнил, что обсудил с первым замминистром сельского хозяйства РФ Оксаной Лут развитие агропромышленного комплекса (АПК) республики.

«Продолжим развивать все направления АПК, в том числе животноводство, садоводство. Стало популярным выращивание ягод. Еще одно новое направление — агротуризм, в которое мы активно включились при поддержке Минсельхоза РФ. Уже три проекта получили грант, в следующем году планируем дать старт еще одному», — уточнил глава Адыгеи.

Оксана Лут подчеркнула, что важно активно использовать все инструменты поддержки. Минсельхоз сохранит объем помощи и все действующие грантовые конкурсы.

«Будем следовать рекомендациям федерального центра, нашего куратора (Минсельхоза РФ) и последовательно идти к намеченным целям в АПК, оказывая содействие агробизнесу, развивая сельские территории», — резюмировал Мурат Кумпилов.