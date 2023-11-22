Глава Адыгеи и первый заместитель Минсельхоза России обсудили развитие агропромышленного комплекса республики

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов обсудил с первым заместителем министра сельского хозяйства РФ Оксаной Лут развитие агропромышленного комплекса республики

На Всероссийском форуме содействия развитию предпринимательства в сфере АПК 21-22 ноября глава Адыгеи поблагодарил Оксану Лут за визит и подчеркнул, что при содействии Мисельхоза по всем направлениям АПК в республике достигли позитивной динамики, а условия жизни в сельской местности становятся комфортнее и современнее.

Мурат Кумпилов озвучил основные показатели АПК региона. Благодаря положительной динамике в животноводстве и садоводстве индекс производства сельхозпродукции за 9 месяцев 2023 года вырос до 101,9%. Объём отгруженной пищевой продукции за тот же период составил 30 млрд рублей — почти 111% к тому же периоду 2022 года.

На успехи отрасли во многом влияют и малые формы хозяйствования. Сегодня в республике действуют 1146 крестьянских (фермерских) хозяйств, 96190 личных подсобных хозяйств и 68 сельхозорганизаций. Только за последние 5 лет появилось 139 новых субъектов МСП — по программе «Агростартап» на это направили более 271 млн рублей. На грантовую поддержку семейных ферм за 5 лет выделили 289,2 млн рублей. В этом году объем поддержки увеличили. Всего в 2023 году в Адыгее на поддержку АПК из федерального и республиканского бюджетов потратили более 800 млн рублей.

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Оксана Лут указала на позитивные тенденции развития АПК республики. В планах ведомства — содействие в реализации крупных проектов: создание промышленного парка «Энем», экокурорта «Лагонаки» и других.

Она также назвала результативными содействие развитию предпринимательства в сфере АПК и госпрограмму «Комплексное развитие сельских территорий».

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Подробно эти и другие вопросы обсуждали 21-22 ноября в Майкопе на форуме для органов местного самоуправления, представителей РОУАПК, отвечающих за комплексное развитие сельских территорий, органов исполнительной власти субъектов РФ в сфере социально-инфраструктурного развития территорий. На мероприятие прибыли делегации регионов ЮФО.