Глава Адыгеи Мурат Кумпилов отчитался о развитии агропромышленного комплекса в Республике
Глава Адыгеи принял участие в заседании коллегии Минсельхоза России
В Москве прошло заседание коллегии Минсельхоза России. На нем рассмотрели итоги работы ведомства в 2022 году и обозначили стратегические задачи на 2023 год. В состав участников заседания вошел Глава Адыгеи Мурат Кумпилов. Он выступил с докладом о результатах работы АПК в республике.
Как рассказал Кумпилов, по итогам 2022 года, объем отгруженной пищевой продукции и напитков в республике на 30% превысил уровень 2021 года и составил 43,2 млрд рублей.
В первую очередь это касается брендового продукта — адыгейского сыра. В 2022 году году сыров и сырных продуктов в Адыгее произвели 26 тыс. тонн — это на 20% больше уровня предыдущего года. Также выросло производство растительного масла, риса, питьевой воды, детского питания и безалкогольных напитков.
Также за 2022 год в регионе собрали 618,3 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур. Под урожай текущего года посеяно 108,4 тыс. га озимых и зимующих культур, что на 4% больше уровня прошлого года. Начать уборку урожая планируется в середине июня. Сейчас завершается сев яровых культур, он запланирован на площади 109,5 тыс. га.
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Ключевым проектом в развитии животноводства стало строительство молочно-товарного комплекса по производству и переработке козьего молока. Компания «Мирный» за 5 лет (с 2018 по 2023 г.) построила в Адыгее ферму и завод мощностью переработки до 15 тонн в сутки. Завезено 4,5 тысячи голов племенного высокопродуктивного поголовья коз зааненской породы. Сейчас численность поголовья превышает 6 тыс. голов. В планах предприятия — получить племенной статус.
В растениеводстве упор сделали на закладку многолетних насаждений, особенно садов интенсивного типа. За 5 лет урожаи плодов и ягод в республике увеличились почти в 2 раза: с 23,7 тыс. тонн в 2018 году до 44,4 тыс. тонн в 2022 г.
Глава Адыгеи также отметил, что эффективным инструментом поддержки сельскохозяйственной отрасли выступает индивидуальная программа социально-экономического развития РА. В её рамках в прошлом году сельхозтоваропроизводителям республики возмещена треть затрат, понесённых на приобретение новой техники и оборудования, — это 120 млн рублей.
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Отдельное внимание уделяется повышению качества жизни на селе. Достижению этой цели способствует государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий». В прошлом году в рамках программы в республике построено и отремонтировано 42 соцобъекта, улучшены жилищные условия специалистов в сельской местности. Всего на эти цели в прошлом году выделено 1,8 млрд рублей.
«Продолжим и дальше обеспечивать стабильное развитие отрасли. Мы хорошо понимаем, что будущее российского АПК напрямую связано с применением самых современных методов и технологий развития. Поэтому делаем упор на перевооружение отрасли, на внедрение передовых практик и технологий. Будем увеличивать вклад Адыгеи в повышение продовольственной безопасности страны», — отметил Мурат Кумпилов.
В завершение Глава республики поблагодарил Дмитрия Патрушева, Министерство сельского хозяйства Российской Федерации за поддержку и большое внимание к вопросам Адыгеи.
Ранее Юга.ру писали, что глава Адыгеи предложил жителям республики поучаствовать в просветительской премии