Глава Адыгеи Мурат Кумпилов отчитался о развитии агропромышленного комплекса в Республике

В Москве прошло заседание коллегии Минсельхоза России. На нем рассмотрели итоги работы ведомства в 2022 году и обозначили стратегические задачи на 2023 год. В состав участников заседания вошел Глава Адыгеи Мурат Кумпилов. Он выступил с докладом о результатах работы АПК в республике.

Как рассказал Кумпилов, по итогам 2022 года, объем отгруженной пищевой продукции и напитков в республике на 30% превысил уровень 2021 года и составил 43,2 млрд рублей.

В первую очередь это касается брендового продукта — адыгейского сыра. В 2022 году году сыров и сырных продуктов в Адыгее произвели 26 тыс. тонн — это на 20% больше уровня предыдущего года. Также выросло производство растительного масла, риса, питьевой воды, детского питания и безалкогольных напитков.

Также за 2022 год в регионе собрали 618,3 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур. Под урожай текущего года посеяно 108,4 тыс. га озимых и зимующих культур, что на 4% больше уровня прошлого года. Начать уборку урожая планируется в середине июня. Сейчас завершается сев яровых культур, он запланирован на площади 109,5 тыс. га.