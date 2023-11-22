Лучшие преподаватели МГУ провели на Кубани образовательный интенсив для учителей физики и математики

Фонд Олега Дерипаска «Вольное Дело» организовал для кубанских учителей физики и математики «Осеннюю школу» — серию лекций и мастер-классов от ведущих преподавателей МГУ

Темами школы стали вопросы взаимодействия точных наук, задачи ЕГЭ и способы популяризации инженерных профессий, а участниками — 100 школьных учителей из 8 районов Краснодарского края. «Осенняя школа» объединила учителей двух тесно связанных предметов — физики и математики — и предоставила им возможность пройти обучение у преподавателей главного вуза страны — МГУ имени М.В. Ломоносова. Участники и лекторы обсудили, как могут помочь друг другу в подготовке абитуриентов технических специальностей. Например, учителя физики поделились, каких знаний по математике не хватает школьникам, а преподаватели МГУ отметили важность ранней подготовки учеников к проектной деятельности — она пригодится будущим студентам, чтобы писать курсовые и дипломные работы.

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Лекторы «Осенней школы» рассказали учителям, как встроить в учебную программу решение задач с параметрами, как использовать смартфон в исследованиях и находить новые способы решения задач ЕГЭ. Преподаватели Краснодарского края в свою очередь поделились сложностями в мотивации современных учеников, которые быстро увлекаются новыми идеями, но часто теряют к ним интерес. Так образовательный интенсив, организованный фондом «Вольное Дело», стал первым шагом к сотрудничеству между школами и вузами, которое в перспективе может повысить качество образования в области точных наук.

© Фото пресс-службы фонда Олега Дерипаска «Вольное Дело»

© Фото пресс-службы фонда Олега Дерипаска «Вольное Дело»

«Современный мир очень быстро меняется, и вместе с ним меняются дети. Наша задача — успевать за ними и постоянно совершенствовать учебный процесс. Сегодня мы не можем преподавать так, как это делали вчера. Важно показать школьникам всё обаяние физики и математики, вернуть к ним живой интерес, а для этого, в первую очередь, зажечь самих учителей — показать красивые и интересные решения трудных задач, убедить, что математика и физика доступны каждому школьнику», — отмечает старший преподаватель физического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Селиверстов.

© Фото пресс-службы фонда Олега Дерипаска «Вольное Дело»

© Фото пресс-службы фонда Олега Дерипаска «Вольное Дело»

За последние два года количество выпускников, сдающих ЕГЭ по профильной математике и физике, уменьшилось на треть. Главная задача «Осенней школы» — помочь учителям заинтересовать учеников изучением точных наук и освоением инженерных профессий, чтобы увеличить число абитуриентов на физфаки и матфаки главных вузов страны.

«Мы много лет работаем над тем, чтобы выпускники выбирали инженерные специальности, потому что знаем, что именно от этого зависит будущее страны. Хочется, чтобы дети прославляли родной край большими открытиями и разработками, создавали новое оборудование, строили надёжные здания, работали на крупных производствах. На «Осенней школе» для учителей нам показали, как вовлекать ребят в науку: доступно рассказывать им о современной физике микромира, показывать связь предметов с жизнью, находить новые приёмы для решения сложных задач. Не терпится поделиться новыми знаниями с учениками», — рассказывает учитель физики школы № 19 станицы Ладожской Елена Теплоухова.

© Фото пресс-службы фонда Олега Дерипаска «Вольное Дело»

© Фото пресс-службы фонда Олега Дерипаска «Вольное Дело»