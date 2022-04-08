В Краснодарском крае торжественно открылся Первый Университетский Лицей

Краснодарский край

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  • © Фото Бориса Васильева
    © Фото Бориса Васильева

8 апреля 2022 года. В Усть-Лабинске состоялось торжественное открытие Первого Университетского Лицея имени Н.И Лобачевского — уникальной академической школы с углублённым изучением естественных и точных наук

Лицей построен при поддержке фонда Олега Дерипаска «Вольное Дело» в сотрудничестве с Московским Государственным Университетом имени М.В. Ломоносова. Он даст возможность талантливым школьникам со всей страны бесплатно получить качественное образование по международным стандартам.

В торжественном мероприятии приняли участие полномочный представитель Президента РФ в ЮФО Владимир Устинов, министр просвещения РФ Сергей Кравцов, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий, основатель фонда «Вольное Дело» Олег Дерипаска, а также ведущие академики и учёные московских и кубанских вузов.

Гостям провели экскурсию по территории Лицея, показали учебный корпус и классы, кампус для проживания лицеистов, а также двухуровневый физкультурно-оздоровительный корпус с 25-метровым бассейном.

В рамках церемонии открытия также состоялась панельная дискуссия, где гости обсудили доступность качественного образования для детей в регионах, а также на примере Лицея рассмотрели необходимые меры для создания учебной среды, в которой будет воспитываться и формироваться будущая научно-техническая элита России.

«МГУ как главный университет страны, безусловно, заинтересован в такой кузнице кадров, какой может стать Первый Университетский Лицей им. Лобачевского. Система обучения здесь максимально приближена к университетской, занятия проводят преподаватели из МГУ — все это позволит выпускникам Лицея быстро адаптироваться в академической среде и реализовать себя в научной или прикладной деятельности», — отметил ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий.

«В России есть три перспективных региона для развития: Сибирь, Дальний Восток и Юг. На кубанской земле могут жить миллионы человек — нет другого такого места в нашей стране, где можно настолько гармонично развиваться. И мы должны многое сделать, чтобы люди, живущие здесь, имели такие же возможности, что и в любом мегаполисе. Люди, которые много работают на земле, должны иметь возможность дать достойное образование своим детям», — заявил на открытии Лицея основатель Фонда «Вольное Дело» Олег Дерипаска.

Первый Университетский Лицей имени Н.И. Лобачевского задуман как социальный лифт для талантливой молодёжи, и кузница будущих кадров научно-технологической сферы. В нем будут учиться одарённые и мотивированные дети со всей страны. Лицей рассчитан на 475 учащихся 7-11 классов. При этом обучение в лицее бесплатное, построенное на системе грантов.

 
Лицей отличается уникальной образовательной программой с особым акцентом на естественных науках (математика, физика, химия, информатика и биология) и на проектно-исследовательской работе, для чего организовано сотрудничество с ведущими вузами и образовательными центрами страны, в том числе естественно-научными факультетами МГУ им. М.В. Ломоносова.

 
Помимо основного учебного плана лицеистам доступны междисциплинарные курсы, дополнительное образование и возможности ранней профориентации.

В Лицее работают учебные и IT лаборатории, лингафонные кабинеты, творческие студии, а также организовано сотрудничество с рядом компаний, где лицеисты могут наблюдать за работой профессионалов и участвовать в образовательных интенсивах, применяя приобретенные знания и навыки.

Вольное дело Образование Олег Дерипаска Усть-Лабинский район

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