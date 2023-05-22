Самый дешёвый квадратный метр жилья в Сочи обойдётся в 200 тыс. рублей — эксперт

Эксперты рассказали, что самый дешёвый квадрат на первичном рынке Сочи обойдется в 200 тыс. рублей, а самый дорогой — в 3 млн рублей. Также аналитики Nedvex Group сообщили СМИ, что за последние три года цены на жилье в городе-курорте выросли на 187,9%.

По словам эксперта по недвижимости Кирилла Флуткова, несмотря на действующий мораторий в Сочи, рынок недвижимости растет. Многие застройщики получили разрешения на строительство, так как об ограничениях не было сказано заранее.



«Проектов, которые возводятся по ФЗ-214, может быть не так много, но объемы этих проектов значительные. Кроме того, первичный рынок состоит из реконструируемых объектов. Сейчас, правда, мораторий начинает распространяться и на такие объекты, но тем менее тот, кто успел, запустил или реализовал подобные проекты. Также значительную часть первичного рынка занимают загородные коттеджные поселки», — рассказал Флутков.

Также эксперт сообщил, что вторичный рынок недвижимости в Сочи «всегда был живее всех живых». Это связано с многообразием локаций жилья и тем, что иногородние покупатели чаще хотят приобрести уже готовое жилье.



«Если говорить про риски, то везде где дорогая земля, где сталкиваются интересы разных групп, там и происходят различные проблемы. На мой взгляд, везде покупка стройки — это риск. Если объект строится по ФЗ, то никакой скидки за риск не будет, даже если он есть, так как клиенту будут говорить про защиту от эскроу-счетов и т. д.», — поделился Кирилл Флутков.



Собственник компании Nedvex Юлия Хлуднева рассказала, что 80% сочинской недвижимости приобретается в инвестиционных целях. В 2021 году большинство объектов покупалось для последующей перепродажи.

«Сегодня инвесторы делают свой выбор в пользу бизнеса, который основывается на сдаче жилья в аренду. Во-первых, это выгодно. Приобретая квартиру в ипотеку с последующей сдачей ее в аренду, клиент покрывает свой ежемесячный платеж. Во-вторых, доходность от одного объекта элит-класса в Сочи может достигать 18% годовых. В-третьих, покупая недвижимость на курорте, клиент приобретает готовый бизнес, который не требует лишних усилий: управление номером ложится на отельера, а инвестор просто получает свой доход», — отметила Хлуднева СМИ.



По ее словам, цены на курортную недвижимость в Сочи продолжают расти.



Как сообщали ранее Юга.ру, по мнению экспертов, элитное жилье в Сочи стало дороже, чем в Лондоне и Нью-Йорке.