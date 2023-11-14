В горах Сочи для защиты от оползней высадят больше 18 тыс. деревьев

Краснодарский край

Распечатать

  • Саженцы черной ольхи на курорте «Роза Хутор» © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»
    Саженцы черной ольхи на курорте «Роза Хутор» © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

Деревья помогут предотвратить эрозию почв и укрепить горные склоны близ курорта «Роза Хутор»

В непосредственной близости от курорта «Роза Хутор» — у полосы отвода лесохозяйственной дороги «Мзымта» — высаживают черную ольху. Здесь отсутствует растительность, а почва подвержена смывам. Площадь высадки — больше 10 тыс. кв. метров.

«Эрозия почвы характерна для нашего региона, среди причин — большой угол наклона гор и огромное количество осадков, из-за которых вода подмывает землю. Для борьбы с этим явлением уже несколько лет на курорте высаживают растения. В прошлом году на территории трех га высадили 17 тыс. саженцев ольхи черной, в этом к ним прибавится еще 18 тысяч», — рассказал руководитель экологической службы курорта «Роза Хутор» Денис Рыльцев.

Для посадок используют саженцы двух-трех лет из специального питомника. Пока это тонкие деревья высотой до полуметра. В течение жизни, а это порядка 150 лет, они достигают 25-ти метров в высоту и 70-ти сантиметров в диаметре ствола. Ольха не только укрепляет горные склоны благодаря корневой системе, но и делает их эстетически привлекательными.

  • Саженцы черной ольхи © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»
    Саженцы черной ольхи © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»
  • Саженцы черной ольхи © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»
    Саженцы черной ольхи © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

В Сочи появится «Сад дружбы»:

Черную ольху выбрали не случайно. Этот вид наиболее перспективен для предотвращения опасных почвенных явлений. Как объясняет руководитель экослужбы курорта, растения для укрепления горных склонов подбирали несколько лет — высаживали ивы, ежевику, грабы и дургие варианты. Но именно ольха лучше всего приживается на бедных каменистых грунтах. Ольха черная — это аборигенный вид, традиционно растущий на территории Cочинского национального парка.  

Как писали Юга.ру, в летнем сезоне 2023 года курорт «Роза Хутор» посетили около миллиона туристов.

Безопасность Ботаника Курорты и туризм Растениеводство Роза Хутор Сочи Экология

Новости

Власти Карачаево-Черкесской Республики заявили о бронировании 96% номерного фонда на новогодние праздники
Краснодарцы продают 5-рублевые купюры за 2-3 тысячи. Показываем, что происходит
В Краснодаре откроется бутик вина Галицкого. В сети появились эскизы
Дождь в Краснодаре. На улицы вышла водооткачивающая техника, автомобилисты стоят в пробках
Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить фильм «Двуличный любовник»
В Краснодаре откроется выставка «Точка бифуркации»

Лента новостей

В Краснодаре раскупили почти все билеты на «Щелкунчика»
Вчера, 12:12
В Краснодаре раскупили почти все билеты на «Щелкунчика»
Театр объяснил, как действуют мошенники
Жителей Краснодара предупредили о перебоях водоснабжения из-за промывки системы
Вчера, 19:15
Жителей Краснодара предупредили о перебоях водоснабжения из-за промывки системы
Без страха санкций, с декретными и до 40 тыс. рублей
10 ноября, 12:20
Без страха санкций, с декретными и до 40 тыс. рублей
О чем говорили на ярмарке вакансий для женщин в Краснодаре

Реклама на сайте