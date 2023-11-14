В горах Сочи для защиты от оползней высадят больше 18 тыс. деревьев
Деревья помогут предотвратить эрозию почв и укрепить горные склоны близ курорта «Роза Хутор»
В непосредственной близости от курорта «Роза Хутор» — у полосы отвода лесохозяйственной дороги «Мзымта» — высаживают черную ольху. Здесь отсутствует растительность, а почва подвержена смывам. Площадь высадки — больше 10 тыс. кв. метров.
«Эрозия почвы характерна для нашего региона, среди причин — большой угол наклона гор и огромное количество осадков, из-за которых вода подмывает землю. Для борьбы с этим явлением уже несколько лет на курорте высаживают растения. В прошлом году на территории трех га высадили 17 тыс. саженцев ольхи черной, в этом к ним прибавится еще 18 тысяч», — рассказал руководитель экологической службы курорта «Роза Хутор» Денис Рыльцев.
Для посадок используют саженцы двух-трех лет из специального питомника. Пока это тонкие деревья высотой до полуметра. В течение жизни, а это порядка 150 лет, они достигают 25-ти метров в высоту и 70-ти сантиметров в диаметре ствола. Ольха не только укрепляет горные склоны благодаря корневой системе, но и делает их эстетически привлекательными.
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Черную ольху выбрали не случайно. Этот вид наиболее перспективен для предотвращения опасных почвенных явлений. Как объясняет руководитель экослужбы курорта, растения для укрепления горных склонов подбирали несколько лет — высаживали ивы, ежевику, грабы и дургие варианты. Но именно ольха лучше всего приживается на бедных каменистых грунтах. Ольха черная — это аборигенный вид, традиционно растущий на территории Cочинского национального парка.
Как писали Юга.ру, в летнем сезоне 2023 года курорт «Роза Хутор» посетили около миллиона туристов.