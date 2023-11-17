Погода на выходных в Краснодаре: синоптики обещают дожди и сильный ветер

О погоде на Кубани в выходные Юга.ру спросили у замначальника Краснодарского ЦГМС филиала ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» Светланы Поповой. Как сообщает метеоролог, в Краснодарском крае в субботу, 18 ноября, в отдельных районах будет дождь, но не сильный. Днем ветер начнет усиливаться до 15-20 м/с. Максимальная температура воздуха днем 7-12 °С.

19 ноября на Кубани ожидается выход фронтального раздела циклона. В большинстве районов края будут дожди, местами сильные. Возможна гроза и усиление ветра до 20-25 м/с, в отдельных районах до 26-29 м/с. Температура воздуха 5-10 °С.

По данным «ЕДДС Краснодар», в воскресенье, 19 ноября, в регионе будет действовать штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий. В случае ЧС можно набрать 214-33-36 или 112.



Напомним, что в Краснодарском крае в пятницу, 17 ноября, действует штормовое предупреждение. В Сочи прогнозируют смерчи над морем.