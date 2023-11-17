Жители Краснодарского края тратят половину зарплаты на еду и оплату жилья — опрос

Аналитики hh.ru провели опрос среди 5 043 российских соискателей в период с 16 по 30 октября 2023 года. 46% жителей Краснодарского края рассказали, что большая часть их месячной зарплаты уходит на еду. В основном об этом сообщили представителей сфер маркетинга, рекламы, PR (56%) и айтишники (53%).

Опрос показал, что 37% кубанцев больше всего тратятся на аренду жилья или ипотеку. Такая ситуация характерна для представителей сфер медицины и фармацевтики (55%).

Еще у 32% жителей края существенная часть дохода уходит на коммунальные расходы, у 23% — на выплату кредитов, у 21% — на детей, у 11% — на транспорт или автомобиль, у 8% — на лечение и лекарства, а у 6% — на досуг и отдых. Реже в число крупных статей расходов входят образование (3%), одежда и обувь (3%), уход за собой (1%), связь, телевидение и интернет (1%).



На аренду жилья или ипотеку уходят средства у 45% трудоустроенных респондентов в возрасте от 18 до 24 лет и у 44% — от 25 до 34 лет. Коммунальные расходы чаще являются самой большой тратой у 42% работников в возрасте 45-54 лет и у 51% — старше 55 лет.

Как писали ранее Юга.ру, жителям Краснодарского края, по данным аналитиков, не хватает своей текущей заработной платы.