Из Минвод начали летать самолеты в Хабаровск. Рейсов не было 10 лет

Между Минводами и Хабаровском запустили регулярные авиарейсы

После 10-летнего перерыва возобновили авиарейсы из Минеральных Вод в Хабаровск. Полеты еженедельно будет выполнять авиакомпания iFly Airlines, сообщили в пресс-службе аэропорта Минвод.

В весенне-летний период самолеты будут летать по четвергам. Пассажиров будут перевозить на Airbus A330-200. Время полета составит 9-10 часов.

На сайте авиакомпании указано, что цена билета на рейс начинается от 22 тыс. рублей. Также есть субсидированные билеты для молодежи и пенсионеров.

Ранее Юга.ру писали, что прямые рейсы на Дальний Восток возобновили из Сочи. Самолеты будут летать в Хабаровск, Читу и Владивосток.

Также с 12 июня в Сочи откроют второй воздушный коридор. Теперь самолетам не придется летать на юг России через Казахстан.