В Краснодаре на выходных пройдет винтажный маркет

В продаже будет одежда, обувь и аксессуары, бижутерия, предметы интерьера, посуда, косметика, парфюмерия, вязаные игрушки, авторские куклы, кондитерские изделия, дизайнерские вещи и многое другое. Среди участников — как производители, так и реализаторы.

«Приглашаем на маркет, где каждый товар рассказывает свою историю, каждая деталь несет очарование прошлого, каждый предмет одежды или аксессуар влюбляет в себя своей уникальностью», — рассказали в «Колосе».

Посетить винтажный маркет можно 18 и 19 ноября с 12:00 до 19:00 по адресу улица Калинина, 368. Вход свободный.

Как писали Юга.ру, на Центральном сенном рынке Краснодара с 16 по 19 ноября проходит выставка «Блеск самоцветов». Посетители смогут увидеть и приобрести камни со всего мира и древние окаменелости.