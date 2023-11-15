В Краснодаре пройдет выставка «Блеск самоцветов». Можно купить ювелирные украшения и минералы со всего мира

Краснодарский край

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  • © Изображение пользователя Miriam Alonso с сайта pexels.com
    © Изображение пользователя Miriam Alonso с сайта pexels.com

На Центральном сенном рынке Краснодара с 16 по 19 ноября пройдет выставка «Блеск самоцветов»

Посетители смогут увидеть и приобрести камни со всего мира и древние окаменелости. Кроме того, художники-ювелиры представят свои работы из серебра и золота с натуральными камнями, мастера привезут стильную и актуальную бижутерию и различные аксессуары. Также будет доступен ремонт украшений.

Вход свободный. Выставка пройдет с 10:00 до 18:00 по адресу улица Рашпилевская, 137, второй этаж.

Как писали Юга.ру, в краснодарской «Галерее Ларина» 17 ноября откроется выставочный проект Сергея Полупанова «Точка бифуркации». Название экспозиции означает самый критический момент, когда малейшее внешнее воздействие способно безвозвратно и кардинально изменить всё.

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